Plus de 10 000 fonctionnaires fédéraux pas entièrement vaccinés contre la COVID-19

Plus précisément, 1255 employés ont indiqué à leur employeur qu'ils ne sont pas vaccinés, selon des données publiées mercredi soir par le gouvernement fédéral. Une autre tranche de 3150 employés a aussi déclaré ne pas avoir reçu de vaccin, mais avoir demandé à être exemptée de la politique de vaccination obligatoire.

Par ailleurs, 7284 fonctionnaires ont fait savoir qu'ils étaient partiellement vaccinés. Ceux-ci disposent d’une période de grâce de 10 semaines pour obtenir leur seconde dose, sans quoi ils seront aussi placés en congé non rémunéré.

La date butoir pour que les fonctionnaires déclarent leur statut vaccinal à leur employeur était vendredi dernier. Mercredi, le gouvernement a indiqué que 267 222 employés avaient rempli leur attestation de statut vaccinal sur un total d’environ 268 000 personnes soumises à la politique de vaccination obligatoire du Conseil du Trésor.

L'écrasante majorité, soit 255 533 fonctionnaires (95 %), a affirmé être entièrement vaccinée contre la COVID-19.

J’aimerais remercier le plus d’un quart de million de fonctionnaires de l’ensemble du Canada et dans le monde qui ont fait preuve de leadership en contribuant à notre effort de vaccination national contre la COVID-19 , soutient la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, dans une déclaration écrite.

La nouvelle président du Conseil du Trésor, Mona Fortier (Archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La vaccination permet aux employés d’avoir la certitude que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité de leur lieu de travail, où qu’ils soient. Cela renforce également la capacité du Canada de soutenir la reprise économique partout où les fonctionnaires vivent et travaillent , ajoute-t-elle.

En tout 778 employés n'ont pas déclaré leur statut vaccinal et ces personnes risquent, comme pour ceux qui refusent d'être vaccinés, de se retrouver en congé non rémunéré dès le 15 novembre.

C’est cette conséquence que prévoit la politique d’obligation vaccinale. Des exemptions peuvent être accordées pour des motifs médicaux et religieux. Il reste à voir combien d’employés en obtiendront une.

L' AFPC Alliance de la fonction publique du Canada veille sur les effets des départs

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le plus important syndicat de fonctionnaires fédéraux, dit surveiller de près l'effet qu'auront les éventuels départs en congé sans solde.

On va s'assurer qu'il n'y ait pas de surcharge de travail [chez] les travailleurs et travailleuses qui ont été vaccinés, qu'ils ne se retrouvent pas à être obligés de prendre la relève en faisant la job de ceux qui auront été mis en congé [non payé] , affirme en entrevue Alex Silas, vice-président exécutif de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada pour la région de la capitale nationale.

Il indique qu'il n'anticipe pas d'impact majeur ou de réduction des services qui sont livrés aux Canadiens par les fonctionnaires fédéraux.