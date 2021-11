Une attaque au couteau dans une école secondaire de Calgary fait un blessé

Le Service de police de Calgary dit qu'il a été appelé sur les lieux vers 10 h 55, mercredi, à la suite d’une attaque au couteau.

Toujours selon la police, les élèves et le personnel ont immédiatement été confinés au sein de l'établissement. Ce confinement a été levé vers 12 h 35. Les cours ont repris normalement.

Le Service de police dit continuer de patrouiller dans le secteur à la recherche d’un suspect potentiel .

Le service d’ambulance EMS de Calgary précise que l’adolescent blessé a été conduit à l'hôpital Foothills et que son état est stable.

Le Conseil scolaire catholique de Calgary assure sur Twitter que tous les autres élèves et les membres du personnel vont bien. Il dit que la police, les ambulanciers et des membres de l‘administration sont actuellement sur place.

Le Conseil scolaire demande de ne pas appeler l'école et de ne pas essayer de venir chercher des élèves.

Une équipe spécialisée dans les incidents critiques travaillera en étroite collaboration avec la communauté scolaire, annonce-t-il.

Une élève de l'école raconte que, lorsque le confinement a été annoncé, comme certains de ses camarades, elle n’y a pas cru.

Puis les lumières se sont éteintes [...] On s’est dit : "Okay, ça semble vraiment réel!" , raconte cette dernière, Monse Aldoney. Je me demandais comment c’est possible. Tout allait bien durant les deux premières heures de cours.