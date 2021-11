Plaidoyers pour plus de transports en commun à Windsor

Depuis l'été dernier, certains parmi eux se sont réunis au sein de l’organisme Active Transit Windsor Essex.

Essentiellement constitué de jeunes, l’organisme milite pour une amélioration du système de transport en commun dans Windsor-Essex, selon Julian Villafuerte, une des membres fondateurs.

Il n’y a pas beaucoup de services de transport en commun dans la région, mais à notre avis on en a besoin pour proposer plus de liberté dans les déplacements. C’est vraiment quelque chose qui contribue énormément à la qualité de vie et aux opportunités auxquelles les gens pourraient avoir accès , explique-t-il.

Windsor, c’est la seule ville au Canada qui a complètement annulé ses transports en commun [lors de la pandémie], la seule ville de cette taille ou plus. Une citation de :Julian Villafuerte, membre d’Active Transit Windsor Essex.

Windsor part de loin en matière de transport en commun.

Selon des données de la firme Dillon Consulting, choisie par la Ville en 2018 pour procéder à une évaluation de son réseau de transports en commun, Windsor est la ville canadienne de taille moyenne avec le taux le plus bas, par habitant, d’heures d'exploitation des transports en commun.

M. Villafuerte-Diaz pense qu'il faudrait plus d'investissements dans les transports en commun pour les rendre attrayants. Photo : Gracieuseté de Julian Villafuerte-Diaz

Elle arrive derrière des villes telles que Regina, Saskatoon, Kingston, Guelph et London.

Une demande croissante

M. Villafuerte pense que les résidents de Windsor sont de plus en plus conscients des enjeux climatiques et donc aussi de l’importance de moins recourir à des véhicules personnels.

L'organisme dont il fait partie effectue en ce moment un sondage à l’intérieur des autobus de la société des transports de Windsor, dont le but est d’obtenir des arguments pour demander à la Ville plus d’investissements dans les transports en commun.

Avec [les résultats du sondage] on peut bien identifier quelles sont les priorités des gens. [...] Parce que souvent quand ce genre de sujet se pose au conseil [municipal] à notre avis, il n’y a pas cette voix [...] en soutien des investissements dans les transports en commun , indique-t-il.

Windsor commence à attirer de plus en plus de gens qui viennent d’autres régions du Canada ou même internationalement qui eux s’attendent à avoir l’option de se déplacer en transport en commun. Ce qui fait que la demande, je pense qu’elle est en train de croître. Une citation de :Julian Villafuerte, membre d’ Active Transit Windsor Essex

M. Villafuerte pense que l’accroissement de l’offre de transport en commun permettrait à plus de monde, notamment parmi les personnes les plus jeunes, de s’installer dans la ville.

Cette demande [de plus de transport en commun] est en train de grandir surtout à cause des étudiants qui déménagent à Windsor. [...] Généralement, ils dépendent des transports en commun, ce qui est vraiment une bonne opportunité , précise-t-il.

À lire aussi : La première école carboneutre au pays est en Ontario

Kieran McKenzie, conseiller municipal du quartier 9, partage cet avis. Il pense notamment aux étudiants du Collège St-Clair de Windsor.

S’il y a une personne qui vit peut-être à Riverside ou peut-être Forest Glade [...] auparavant dans le système, avant qu’on ajoute la nouvelle route, ça prenait plus de deux heures pour se rendre dans un quartier à l’est de la ville. On peut se rendre à London plus vite que ça , indique-t-il.

Il y a d’autres gens qui sont, on pourrait dire, des clients naturels, mais qui n’utilisaient pas le service, pas parce qu’ils veulent être dans une voiture privée, mais parce que le service n’était pas suffisant pour adresser leurs besoins. Une citation de :Kieran McKenzie, conseiller municipal du quartier 9

M. McKenzie pense que la nécessité d’un système de transport en commun plus grand et plus efficace n’a pas seulement du sens du point de vue environnemental, mais également en termes d’économie.

Un des vrais enjeux dans la communauté pour les employeurs c'est qu’il y a des employés qui n’ont pas la capacité de se rendre au travail et un bon système de transport public c’est très important , explique-t-il.

Kieran McKenzie pense que Windsor n'est pas que la ville de l'automobile. (Archives) Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

S’il dit approuver sans réserve toutes les demandes d’Active Transit Windsor Essex, Kieran McKenzie ajoute que la ville est consciente des besoins et a déjà commencé à faire des efforts.

On a ajusté les routes [trajets d’autobus] pour refléter les demandes de la communauté. On doit aussi ajouter des capacités. On a besoin d’un nouveau garage pour les autobus. On doit ajouter des autobus aussi, ça va prendre beaucoup d’argent, c’est vrai, mais on a une vision pour ajouter plus de 150 millions de dollars pendant les dix prochaines années pour améliorer le système de transport public , indique-t-il.

M. Villafuerte affirme qu’il est nécessaire que plus d’argent soit mis dans les transports en commun si on veut les rendre plus attractifs, car, selon lui, le fait de ne pas suffisamment investir fait que le service produit n’est pas de qualité suffisante pour offrir une option de mobilité intéressante.

Kieran McKenzie qui se dit prêt à travailler avec Active Transit Windsor Essex affirme que les Windsorois veulent un système de transport en commun de qualité, même si on a tendance à voir Windsor comme la ville de l’automobile.