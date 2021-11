Récompensé, Labeaume invite son successeur à investir dans les logements sociaux

Depuis 2017, l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) remet le prix Régis-Laurin qui récompense six lauréats qui se sont démarqués par leur apport exceptionnel à la cause du logement social et communautaire .

Régis Labeaume a obtenu ce prix dans la catégorie élu pour l'édition 2021.

C'est pour souligner l'ensemble de l'apport de M. Labeaume et son leadership notamment en donnant une place de choix aux logements sociaux dans sa politique de l'habitation , a lancé le président de l' AGRTQAssociation des groupes de ressources techniques du Québec , Alain Marcoux.

Cet engagement-là, on le sent comme un engagement de coeur et très concret. Dans l'habitation, ce n'est pas tout de vouloir faire des projets, il faut pouvoir faire aboutir des bâtiments , ajoute M. Marcoux.

Selon l'Association, le maire de Québec, tout comme la mairesse sortante de Montréal Valérie Plante et le maire sortant de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, a interpellé à plusieurs reprises les différents ordres de gouvernement pour financer des projets.

Régis Labeaume a été un grand allié pour le réseau de l'habitation social et communautaire , témoigne M. Marcoux.

Plaidoyer pour les plus démunis

Le maire sortant a profité de son prix pour réitérer l'importance pour la prochaine administration d'épouser l'ajout de logements sociaux, même si cela n'apporte pas de vote lors d'élections.

Vivre dignement, c'est d'avoir un toit sur la tête , a lancé le maire.

On a besoin de logements sociaux. C'est un geste social important. On ne peut pas laisser dans la misère ceux qui le sont, même si leur vote n'est pas tenu dans la balance. Une citation de :Régis Labeaume, maire sortant de Québec

Selon lui, il existe, heureusement, à Québec, une culture d'empathie. Ça vaut aussi pour les itinérants, et les gens avec des problèmes de santé mentale. On ne s'occupe pas assez de ces gens , a ajouté le maire.

Régis Labeaume dit avoir tenté d'innover ces dernières années pour permettre la construction de logements sociaux, notamment en raison de l'explosion du prix des terrains.

La mécanique financière pour la construction d'unité ne fonctionnait plus. On a pris la décision d'investir dans l'achat de terrain. On le fera tant que c'est nécessaire .

Le maire Labeaume quittera officiellement ses fonctions le 7 novembre prochain.