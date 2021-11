Brutalité policière : une famille autochtone poursuit la police d’Edmonton au civil

La famille d’un jeune Autochtone allègue avoir été victime de brutalité policière et a entamé une poursuite au civil de 725 000 $ en dommages-intérêts punitifs et généraux contre les agents responsables de l’intervention à son domicile d’Edmonton le 9 décembre 2020.

La demande introductive d’instance présentée à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta allègue que Pacey Dumas, 19 ans, aurait subi un traumatisme crânien sévère nécessitant une chirurgie d’urgence après avoir reçu un coup de pied d'un policier du service d'Edmonton.

Depuis les événements, Pacey Dumas porte un casque quand il quitte son domicile. Il veut éviter d'autres lésions cérébrales en attendant l'intervention chirurgicale au cours de laquelle une plaque de métal sera fixée sur son crâne pour le protéger.

Pacey Dumas, à droite, prend des anxiolytiques et n'est plus en mesure de travailler depuis sa blessure. Photo : Radio-Canada / Nathan Gross

L'incident fait l'objet d'une enquête de l’Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incident grave (ASIRT), qui décidera si des accusations au criminel devraient être déposées contre un ou des policiers qui ont participé à l'intervention.

Un communiqué de presse de l’ ASIRTÉquipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incident grave indique que, vers 4 heures du matin, les policiers ont répondu à une plainte pour tapage dans un endroit public. Quelqu'un a affirmé que des personnes se battaient et que l’une d’elles était armée d'un couteau.

Quand les policiers sont arrivés sur place, le groupe était disparu dans une résidence voisine, selon le communiqué, qui ajoute que celle-ci a été encerclée par les agents qui ont demandé aux occupants d'en sortir.

Un affrontement entre les policiers et un individu correspondant à la description de la personne armée aurait eu lieu à la sortie de la résidence.

La force physique a été utilisée dans le cadre de cette intervention, entraînant une blessure grave chez l’individu, révèle l’ ASIRTÉquipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incident grave .

Heather Steinke-Attia, l'avocate des plaignants, montre une photo de Pacey Dumas pendant qu'il était à l'hôpital en raison de ses blessures. Photo : Radio-Canada / Nathan Gross

La famille relate une situation plus complexe

La demande introductive d’instance des plaignants déclare que la mère des deux garçons a autorisé la police d'Edmonton à fouiller sa résidence sans mandat et que les agents n'y ont trouvé aucune arme.

Le document allègue aussi que Pacey Dumas et son frère, Blair Dumas, n'ont pas résisté et ont coopéré avec les policiers qui leur demandaient de sortir du domicile de leur mère.

Blair Dumas a immédiatement été menotté et les policiers ont demandé à son frère de s'allonger au sol, les mains bien en vue.

L'avocate des plaignants, Heather Steinke-Attia, dit avoir obtenu ces informations d'un témoin indépendant qui vit dans le même bâtiment.

Blair Dumas affirme qu'il a été stupéfait quand il a vu un des policiers donner un coup de pied à son frère.

Aucune accusation n'a été portée contre Pacey et Blair Dumas à la suite de l'incident. Aucun des deux n’a de casier judiciaire, et cet incident était leur première et seule rencontre avec la police.

Un porte-parole du Service de police de la Ville d’Edmonton (EPS) a refusé de commenter cette affaire pendant l’enquête de l' ASIRTÉquipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incident grave .

Le policier nommé dans la demande introductive d’instance de la famille et auteur du coup de pied demeure à un poste opérationnel, mais n'est pas actuellement en patrouille de première ligne , selon l'EPSService de police de la Ville d’Edmonton .

Avec les informations de Janice Johnston