John-Ross Weizineau se voit refuser une semi-liberté

Le criminel s’est présenté à nouveau, mercredi, devant la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada dans l’objectif d’obtenir une mise en liberté sous conditions. Il essuie donc un deuxième refus en trois ans.

L’un des deux commissaires a pris la parole pendant quelques minutes avant de rendre une décision.

La participation des victimes à l’audience est un rappel que même si nous ne les avons pas vus et entendus ce matin les survivants et les victimes continuent de vivre avec les conséquences de votre délit. Et qu’il existe même une victime qui ne peut pas contribuer à la conversation puisqu’elle n’est plus de ce monde , a-t-il rappelé.

Celui-ci a d'ailleurs encouragé le délinquant à poursuivre ses efforts de réhabilitation.

John-Ross Weizineau a été condamné, en 2013, à purger une peine de 16 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa conjointe, Cindy Gauthier, en 2010, à Chibougamau.

Semi-libération non recommandée

L’audience a débuté par une présentation de l’agente de libération conditionnelle de John-Ross Weizineau. Son équipe de gestion de cas est d’avis que sa libération représente un risque inacceptable à ce stade . Les acquis obtenus au fil du temps ne sont pas suffisamment ancrés, selon elle. Ainsi, une semi-libération n’est pas recommandée.

L’agente de probation est revenue sur les antécédents judiciaires de l’homme, dont des condamnations pour des délits violents commis avant la mort de Cindy Gauthier. Elle a fait état d'une criminalité précoce, violente et orientée vers les personnes.

La professionnelle a présenté les difficultés auxquelles a fait face l'individu à la dynamique complexe , notamment, lors de son enfance. Celle-ci est également revenue sur les antécédents sociaux du délinquant autochtone, tant dans sa famille que dans la communauté. Il n’a pas profité de modèles pour gérer ses émotions et les conflits , a-t-elle résumé.

L’exposé de l’agente de libération conditionnelle a également permis de mettre en lumière le cheminement carcéral du meurtrier. Elle y a décrit un homme volontaire et ouvert aux interventions correctionnelles qui démontre une participation active et positive . Au fil des années, l’Atikamekw a complété plusieurs programmes, a réalisé divers suivis en plus de participer à des activités autochtones. Selon elle, John-Ross Weizineau n’a pas eu de comportement violent au cours de cette sentence et une progression graduelle est observable dans ce cas.

Des regrets exprimés

L’homme originaire d’Obedjiwan a, à son tour, pris la parole à partir du Centre fédéral de formation de Laval, où il est détenu. J’ai essayé de garder mon calme, de ne pas trop penser à ce que j’allais dire. […] Je vais essayer de faire de mon mieux pour parler, communiquer. Le reste, lui en haut, s’en charge , a-t-il raconté pour parler de sa préparation en vue de l’audience.

L’individu est revenu sur les activités auxquelles il participe en plus d’aborder les différents facteurs de risque qui lui sont associés. Cela a été graduel. J’ai d’abord travaillé sur la résolution de problèmes. J’ai été dans des programmes où on nous montrait comment régler des situations quand on a des problèmes. Pour moi, c’est en contexte conjugal , a-t-il répondu lorsque questionné par la commissaire qui présidait l’audience.

Il assure ne pas avoir d’hostilité envers les femmes.

Le délinquant s’est montré émotif lors du mot de la fin. Je le regrette mon crime. C’est malheureux. C’est tragique. C’est quelque chose qui est venu me chercher au fond de moi. Cela a tout changé ma vie. J’ai privé la fille de sa mère et de son père. J’ai privé ma fille de son père. Je reconnais tous les impacts , a-t-il affirmé en essuyant quelques larmes.

John-Ross Weizineau a promis qu’il continuerait à travailler sur lui, peu importe la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Je suis vraiment désolé. Je vais continuer à travailler fort sur moi. Je ne vais pas lâcher. Même si c’est difficile, je vais continuer quand même. Je crois en moi, même si j’ai fait ça. Je crois que je peux encore réussir ma vie .

La libération d’office de John-Ross Weizineau, aux deux tiers de la peine, est prévue en avril 2022. L’agente de libération conditionnelle assure qu’entre-temps, ils travailleront au maintien des acquis ainsi qu’à la préparation en vue d’une sortie.