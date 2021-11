Marie Laberge célèbre la puissance de la vie dans Contrecoup

L’élément déclencheur de Contrecoup est une fusillade perpétrée par un jeune homme dans un boutique de vêtements de la rue Laurier, à Montréal, au cours de laquelle trois femmes sont tuées et une quatrième, gravement blessée. L’histoire rappelle d’ailleurs un drame réel survenu en 1990 sur cette même rue Laurier, près d'où habitait Marie Laberge à l'époque.

La trame narrative s’inscrit tristement bien dans l’actualité, alors que le Québec a connu son 17e féminicide de l’année il y a à peine deux semaines. Mais la violence faite aux femmes n’est pas le sujet principal de Contrecoup. L’autrice a plutôt cherché à mettre en lumière ce qui arrive à l’entourage après une tragédie du genre.

Tous les gens qui étaient liés à ceux qui sont morts, on n’en parle jamais. On parle souvent du meurtrier, on le met en première page, on montre sa photo. Il a toute la publicité qu’il souhaitait avoir , a-t-elle expliqué à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

Je voulais surtout qu’on entre dans l’univers et le tourbillon qui suit la vie de ceux qui sont près des morts, des victimes [...] Tout à coup, on se retrouve avec la culpabilité d’un geste qu’on n’assume pas et qu’on n’a pas fait.

Se relever de tout

Avec son 15e roman, Marie Laberge voulait également montrer toute la force des êtres humains, peu importe les atrocités auxquelles ils peuvent être confrontés. C’est pourquoi elle présente Contrecoup comme une espèce d’hymne à la vie, à travers l’apprentissage d’une souffrance.

[Ce sont] des êtres humains déchirés, peut-être affaiblis momentanément, mais qui se ressourcent, qui se reprennent, qui se relèvent, qui font face aux vents mauvais , a-t-elle expliqué.

C’est sûr que quand on est en deuil, on se dit "je ne m’en remettrai jamais". Et peut-être que même s’en remettre a l’air d’être une trahison envers ceux qu’on aime. Mais s’en remettre, ça ne veut pas dire oublier ou mettre de côté, ça veut dire faire avec.

La vie, l’amour, la mort

Marie Laberge a souvent abordé le thème de la mort au fil de ses 46 ans de carrière, notamment dans son premier roman, Quelques adieux (1984), et dans La Cérémonie des anges (1996). Pourquoi cette obsession?

C’est une merveilleuse grille d’analyse. Dans ma vie, quand il y a un choix difficile, la grille ultime, c’est de me dire : "écoute Marie, si tu meurs dans 6 mois, est-ce que ca va être important de l’avoir fait?" Et ça c’est impeccable, parce que tout de suite ça fait oui ou non, et là je décide , a-t-elle expliqué.

Je pense que les écrivains ont deux ou trois obsessions autour desquelles tourne toute leur œuvre [...] La vie, l’amour, la mort, c’est ma trinité à moi. Elle est presque sainte. Avec la vie, l’amour, la mort, on a presque tout dit de l’humanité.

