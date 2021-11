Fire and Smoke ouvre le bal du festival Coup de coeur francophone à Winnipeg

Mercredi soir, le groupe manitobain Fire and Smoke lance le festival Coup de cœur francophone qui se tient jusqu’à samedi au Centre culturel franco-manitobain (CCFM).

Un article de Mathilde Gautier

Le Coup de cœur francophone est un festival fondé à Montréal en 1987 qui a lieu tous les ans dans 45 villes canadiennes au mois de novembre. Il permet la découverte ou redécouverte d'artistes francophones.

Cette année la programmation à Winnipeg réserve de belles surprises avec, en ouverture, le groupe Fire and Smoke qui s'était absenté durant huit ans : Cela fait 14 mois que nous savons que nous allons revenir mais nous avons dû garder en secret notre retour , avoue Claire Morisson, l’une des membres du duo qu’elle forme avec Daniel Péloquin-Hopfner.

Comme elle le précise, il s’agit d'un retour concerté avec Liliane Lavack, la directrice de la programmation du Coup de cœur francophone qui a proposé au duo de reprendre la scène à l’occasion de l’édition de 2021.

Claire Morisson et Daniel Péloquin-Hopfner se sont retrouvés autour de leur ancien répertoire, comme leur célèbre interprétation de Prends la maison, pour le plus grand plaisir du public. Le duo prépare également quelques surprises, notamment une sortie d'album en 2022 et une série de concerts en Europe, dont certains en France.

Le Coup de cœur francophone, c’est aussi deux autres spectacles : les Hay Babies monteront sur scène jeudi soir tandis que le conteur Fred Pellerin proposera un spectacle à guichet fermé ce vendredi soir.