Les conseillers municipaux de Yellowknife recevront une formation antiracisme

En entrevue, mercredi, à l’émission The Trailbreaker, sur les ondes de CBC, la mairesse a fait savoir que cette formation devait initialement avoir lieu cet été, mais qu’elle a dû être reportée en raison de l’éclosion de COVID-19. La Ville souhaite aussi que ses conseillers reçoivent des formations culturelles.

Comparer une règle de santé publique à une politique raciste est complètement inacceptable , a-t-elle écrit mardi sur Facebook. Nous avons tous des opinions divergentes quant à la gestion de la pandémie, mais nos discussions doivent demeurer respectueuses et productives.

Entre temps, Rebecca Alty a assuré que la Ville continuera de tenir responsables les membres du conseil de la Ville qui font des commentaires comme celui-ci . Une plainte a été déposée au commissaire à l’intégrité de la Ville, dit-elle.

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a dénoncé le commentaire du conseiller municipal Neils Konge. Photo : CBC / Randall McKenzie

Lundi, alors que les conseillers municipaux discutaient de la possibilité d’exiger une preuve de vaccination dans les établissements de la Ville, le conseiller Niels Konge a comparé cette politique à l’époque de la séparation physique des Noirs fondée sur des critères raciaux.

Il a aussi ajouté que les règlements du gouvernement des T.N.-O. liés à la pandémie avaient créé un système de castes .

Le conseiller municipal de Yellowknife Neils Konge est dans l'eau chaude pour avoir exprimé un commentaire jugé raciste. Photo : CBC / Walter Strong

À la suite de ces commentaires, l’organisme Black Advocacy Coalition a exhorté le conseiller municipal à s’excuser publiquement.

Comparer un siècle de ségrégation raciale et une politique vaccinale excluant temporairement les personnes non vaccinées des établissements communautaires est inexacte et mal informée , a écrit l’association dans un communiqué de presse.

Mardi soir, Neils Konge s’est excusé publiquement, admettant que sa comparaison était inappropriée . À l’avenir, je m’engage à continuer d’apprendre, de m’améliorer et de faire preuve de respect dans nos discussions , a-t-il assuré, dans un échange de messages textes.

Au mois d’octobre, le conseiller avait affirmé que la fermeture d’entreprises de la capitale ténoise en raison de l’éclosion de COVID-19 s’apparentait à la rafle des années 60, un commentaire à la suite duquel il s'est aussi excusé.