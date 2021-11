Qui suis-je?

Ma pratique d’écriture est axée sur le reportage littéraire, que j’ai publié dans différentes revues (Liberté, Spirale, Beside, etc.), ainsi que sur la poésie (Estuaire). Certains de mes textes sont également parus dans des collectifs (Pauvreté, Se faire éclaté.e, etc.) ou ont été lus sur scène. Je travaille sur un premier manuscrit.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

C’est un poème sur des ruines virtuelles. Un poème qui se brise contre l’écran. Le lieu où je suis tombé. C’est un poème qui interroge un passé qui s’est dissous dans la virtualité et, des années plus tard, la mémoire floutée qu’il en reste, une hantise au sein même de la voix. Dans le poème, je me répète et me contredis pour casser la blessure qui me contient.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Le poème trouve sa source d’inspiration dans les rencontres en ligne que je faisais, adolescent, dans des salons de clavardage gais. L’anonymat permettait à la fois un affranchissement et un enfermement hors du réel. J’explore les violences que l’on fuyait en se connectant sur le web et celles qui y étaient reconduites. À ces violences, aujourd’hui, je réponds : voici mes larmes de combat.

Les premières lignes

j’ai dit je tombe

j’ai dit je me jette



dans le feu des insultes



je rêve j’ai dit

un trou les pixels mon père je tombe

de sa croix yahou



et mes vies se suivent

et mes vies se suivent sans se toucher

un poil à peine



me raccroche à la page Une citation de :Extrait de l’écran est une nuit dont je suis le rappel, d’Alex Noël

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.