Quand un gardien de phare éclaire le « massacre de l’Anticosti »

Quelques mois plus tard, des pêcheurs madelinots débarqués dans cette baie auraient fait la découverte d'un mystérieux homme au hamac retrouvé mort, couteau à la main, alors que des dizaines de cadavres éventrés et démembrés gisaient dans sa maison et dans le bâtiment adjacent. L'histoire laisse présager que les naufragés, pour ne pas mourir de faim, se seraient livrés au cannibalisme.

C'est de cette histoire, et de plusieurs autres, dont traitent les historiens Amélie Blanchette, Billy Rioux et Jean-René Thuot de l' UQARUniversité du Québec à Rimouski ainsi que l'archiviste-coordonnateur de BanQBibliothèque et archives nationales du Québec à Rimouski, Guillaume Marsan dans le livre Récits de naufrage, pour lequel ils viennent de remporter le prix Jovette-Bernier du Salon du livre de Rimouski.

Amélie Blanchette, Guillaume Marsan, Billy Rioux et Jean-René Thuot lors de la remise du prix Jovette-Bernier au Salon du livre de Rimouski Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Extrait du Massacre de l'Anticosti , de Placide Vigneau En ouvrant la porte d'un bas-côté par lequel on y pénétrait, nous aperçûmes des tas de débris, cœurs, fressures [NDLR : viscères] et boyaux, et accrochés au plafond, six cadavres éventrés, la tête coupée ainsi que les bras et les jambes à la jointure du coude et du genou [...]. Comme il n'y avait pas de fenêtre dans cet appartement, nous prîmes d'abord cela pour des porcs [...]. Je n'ai jamais oublié l'horreur qui s'empara de nous lorsque nous reconnûmes que c'étaient des corps humains qui étaient mutilés de la sorte.

Les chercheurs y rassemblent et commentent des textes écrits au XIXe siècle par Placide Vigneau, un Madelinot qui a migré avec sa famille sur la Côte-Nord avant de devenir pêcheur, capitaine, puis gardien de phare de l'île aux Perroquets, dans l'archipel de Mingan.

C'est alors qu'il était gardien de phare sur l'île aux Perroquets, en Minganie, que Placide Vigneau a regroupé plusieurs de ses écrits, dont le récit au sujet du naufrage du Granicus (archives). Photo : Facebook/Auberge de l'île aux Perroquets

C'est un auteur qui est méconnu, mais [...] un des monuments de l'histoire régionale qu'on veut faire découvrir au grand public , explique Jean-René Thuot.

Comment démêler le vrai du faux?

Cependant, comment valider la part de mythe et la part de vérité dans les écrits de Vigneau au sujet du massacre de l'île d'Anticosti? Son récit rapporte les dires d'un pêcheur, plus de 40 ans après les événements. L'histoire racontée est-elle véritable?

C'est ainsi que les chercheurs ont étudié les journaux de l'époque, la correspondance, les archives du port de Québec pour essayer de corroborer les faits.

C'est une véritable histoire. C'est un véritable drame, mais au bout de la démarche, il y a un paquet de zones d'ombre qui demeurent. Une citation de :Jean-René Thuot, historien

Parmi ces zones d'ombre, on ignore toujours le nombre réel de personnes qui ont péri dans ce que M. Thuot qualifie comme l'un des drames d'anthropophagie des plus importants de l'histoire occidentale contemporaine.

Mais l'intérêt des écrits de Placide Vigneau va au-delà de l'histoire du Granicus. Ils relatent aussi le fonctionnement de la société de son époque, les remèdes naturels qui y étaient concoctés, le vocabulaire utilisé par ses habitants, en plus de dévoiler une portion de l'histoire maritime de l'Est-du-Québec.

Maison de Vital Vigneau (père de Placide Vigneau) à la Pointe-aux-Esquimaux en 1868. Photographe inconnu – Collection famille Gallienne. Photo : Image tirée du livre Récits de naufrages, avec l'autorisation du Groupe Librex

Dans l'Est, les fameuses frontières administratives, Côte-Nord, Gaspésie, Terre-Neuve, c'est plus ou moins important dans le monde préindustriel. Les communautés qui sont sur l'eau interagissent [...] se mélangent et se serrent les coudes même si elles sont en compétition. Il y a une sorte de cohésion dans le monde maritime, dans le monde des pêcheurs, une fraternité qui dépasse les frontières culturelles et géographiques , raconte Jean-René Thuot.

Cette histoire maritime, cependant, est peu connue, estime le chercheur. L'histoire du Québec, on va dire de la première colonisation jusqu'au XXe siècle, c'est une histoire qui est très agricole, très centrée sur le régime seigneurial. Le volet forestier et le volet maritime sont souvent en filigrane , dit-il.

C'est pourquoi il compte, avec son équipe, la mettre en lumière en dévoilant d'autres morceaux de l'histoire de l'Est-du-Québec qui dorment dans les centres d'archives. Comme le dit le vice-président de la Société historique de Havre-Saint-Pierre, Guy Côté, en préface de Récits de naufrages : l'histoire de notre coin de pays n'a pas fini de se révéler.

