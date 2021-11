CHSLD privés : « On va tous être voués à la faillite »

Les CHSLD privés non conventionnés du Québec sont dans une « impasse », selon le président de leur association, Paul Arbec. Il implore le gouvernement Legault de leur donner rapidement le soutien financier dont ils ont besoin, car la réalité est simple : « le modèle d’affaires ne fonctionne plus », dit-il.

Au troisième jour du volet national de l’enquête publique du coroner concernant la gestion de la pandémie dans les milieux pour aînés, au palais de justice de Québec, M. Arbec a fait état de la fragilité financière de la quarantaine de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés conventionnés qu’il représente.

On va tous être voués à la faillite , a laissé tomber le président de l’Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ), qui rassemble plus de 3000 lits dans plusieurs régions de la province.

Il faut dire que la COVID-19 a frappé fort chez certains de ses membres lors de la première vague, comme le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée des Moulins, à Terrebonne, ou encore le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron, à Dorval, jusqu’à ce qu’il ferme ses portes à la fin 2020.

Selon M. Arbec, la COVID-19 a aggravé un problème de main-d’oeuvre qui était présent depuis quelques années déjà. Or, le modèle d’affaires des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés conventionnés reposait essentiellement sur les préposés à bas salaire , dit-il.

Force est de constater que ce modèle a atteint sa limite, puisque les membres de l’ AELDPQAssociation des établissements de longue durée privés du Québec ne parviennent plus à embaucher le personnel nécessaire, a expliqué M. Arbec.

Au Tim Horton’s et au McDonald’s, on a dépassé le salaire des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés. Une citation de :Paul Arbec, président de l’Association des établissements de longue durée privés du Québec

Paul Arbec, président de l’Association des établissements de longue durée privés du Québec Photo : Radio-Canada

Par conséquent, les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés conventionnés doivent actuellement se tourner vers les agences de placement de personnel à deux, trois ou quatre fois le prix , mais cette solution ne peut qu'être temporaire.

Avant longtemps, les établissements vont s’écrouler sous le poids de cette pression financière, selon M. Arbec.

Ce dernier soutient aussi que les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés sont sous-financés par rapport aux établissements publics lorsqu'ils signent des ententes de services avec les CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et les CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

De l’aide toujours attendue

En mars dernier, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, avait annoncé la mise sur pied d’un programme d’aide financière pour les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés, justement pour les aider à pallier le manque de main-d’oeuvre.

Huit mois plus tard, selon M. Arbec, cette aide financière se fait toujours attendre. Il faut rapidement mettre en place les mesures transitoires , implore-t-il.

Radio-Canada a contacté le cabinet de la ministre Marguerite Blais afin de comprendre où en est le programme d’aide promis, mais n’avait pas encore reçu d’explications au moment d’écrire ces lignes.

Conversion

M. Arbec plaide également pour que le gouvernement convertisse le plus rapidement possible les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés, qui facturent parfois jusqu’à 15 000 $ par mois à leurs patients, en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés conventionnés, comme il en existe presque une soixantaine au Québec.

Bien qu’ils appartiennent aussi à des intérêts privés, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés conventionnés sont financés par des fonds publics. Les frais facturés aux résidents sont fixés par la Régie de l’assurance maladie du Québec et les conditions de travail des employés sont semblables à celles du réseau public.

Dans le but d'harmoniser les soins et les services offerts dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Québec, la ministre Blais a récemment annoncé un projet pilote qui cible trois établissements membres de l’ AELDPQAssociation des établissements de longue durée privés du Québec . Il s'agit du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Côté Jardins, du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Jardins du Haut-Saint-Laurent et de la Résidence du Bonheur.

Le CHSLD privé Les jardins du Haut-Saint-Laurent est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Selon M. Arbec, c’est un pas dans la bonne direction . Il est convaincu que cette démarche mènera à la conversion de ses établissements membres en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés conventionnés. Or, M. Arbec critique la lenteur avec laquelle agit le gouvernement.

On ne comprend pas pourquoi on y va à la miette de même, parce que le modèle privé conventionné est établi depuis longtemps. Une citation de :Paul Arbec, président de l’Association des établissements de longue durée privés du Québec

M. Arbec dénonce aussi un manque de transparence du gouvernement, car même si le projet pilote concerne trois de ses membres, il dit n’avoir reçu que des détails de manière très, très superficielle au sujet de cette harmonisation.

Plus de détails à venir