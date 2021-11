Qui suis-je?

Après des études en lettres au Cégep du Vieux Montréal, puis en cinéma et psychologie à l’Université Concordia, j'ai vécu sur la route à travers l’Amérique du Nord durant plusieurs années et, plus récemment, au Yukon et aux Îles-de-la-Madeleine. Tour à tour poète de rue, monologuiste comique et performeuse, je m'intéresse aux réactions physiologiques spontanées chez l'autre, le rire, les pleurs, les frissons. Je veux créer des moments de fortune et de vérité.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Le magnétisme du territoire m'hypnotise. Pendant sept ans, les rivières m'avalent. J'ai les yeux creusés par l'or des fous. Je n'en reviens jamais. Et en échange de la beauté sauvage, je consens à l'omerta de la violence; la misogynie prend du terrain, en même temps que les feux de forêt et la fonte des glaces. Je consens à ce bûcher de chair, d'abord témoin tel un aventurier, tel un homme ensuite victime puisque malgré le meilleur des dénis, je demeure femme, sorcière, pute.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette série de poèmes est née des réveils dans ma cabane emboucanée, les sorties aux aurores, les cristaux de glace dans l’air qui déchirent les poumons, la promenade jusqu’à la taverne pour un café tiède avant midi. J’écrivais pour ne pas sombrer, prise au piège ou fuyante, à défaut d’avoir de la lumière.

Les premières lignes

Minuit



l’or des fous

demeure après la ruée

neuf rues en gravelle

brillent sous le soleil

disparaissent

si tu regardes trop longtemps. Une citation de :Extrait de KLONDIKE, d'Emmanuelle Pierrot Gauthier

