38 nouveaux cas de COVID-19 signalés mercredi en Nouvelle-Écosse

Dans cette province, il y a toujours 8 personnes qui sont hospitalisées dans des unités de traitement de la COVID-19.

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a augmenté légèrement depuis mardi, passant de 161 à 180.

Dans un communiqué du ministère de la Santé, mercredi, on indique que l’équipe de santé publique de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse mène une enquête sur ces nouveaux cas pour comprendre les circonstances entourant l’augmentation du nombre de cas .

Le nombre de nouveaux cas dépistés est effectivement le plus élevé pour une seule journée depuis le bilan de 40 nouvelles infections signalé le 5 octobre.

Vaccination

Selon les plus récentes données, plus de 83 % des résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et au moins 78 % ont reçu les deux doses recommandées.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.