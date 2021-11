Le projet de loi sur les logements locatifs rate sa cible, selon une avocate

Ainsi, ce projet prévoit interdire aux propriétaires d’augmenter le prix d’un loyer au cours de la première année de location.

De plus, les propriétaires qui décident d'augmenter le tarif du logement ne pourront le faire qu’une fois par année.

Le projet de loi n’imposera toutefois pas de taux maximum d’augmentation du prix des logements, comme c’est le cas dans certaines provinces au pays.

En Ontario, par exemple, le taux légal d'augmentation des logements est fixé à 1,2% pour 2022.

L’absence d’un taux légal d’augmentation des logements locatifs du projet de loi frustre Jael Duarte, avocate et défenseure des locataires pour la Coalition pour le droits des locataires du Nouveau-Brunswick.

Il n’y a pas de limite pour l'augmentation des loyers [...] Le projet de loi ne [l’aborde] pas vraiment, ils disent qu’ils [l’abordent], mais pas vraiment , dit-elle.

Jael Duarte est défenseure des locataires pour la Coalition pour les droits des locataires du N.-B. Photo : Gracieuseté - Coalition pour les droits des locataires du N.-B.

Jael Duarte est d’avis qu’un contrôle plus strict sur la hausse des prix des logements est nécessaire pour la province, surtout pour les groupes d’individus plus vulnérables.

Elle ajoute que le manque d’accès aux logements abordables est un enjeu social inquiétant.

Le lieu d'habitation pour toute une famille, ça a vraiment une conséquence plus lourde pour le locataire que pour le propriétaire. Une citation de :Jael Duarte, de la Coalition pour les droits des locataires du N.-B.

Jael Duarte précise que la Coalition aurait voulu être consultée pour l’élaboration de ce nouveau projet de loi. Nous étions disponibles pour travailler avec le gouvernement sur ce dossier, mais nous avons été ignorés , dit-elle.

En avril dernier, le Nouveau-Brunswick affichait la plus forte hausse des loyers au Canada, soit de 4,8 % depuis la dernière année.

D’autres ajouts au projet de loi

Selon ce projet de loi, les propriétaires devront également donner un avis de six mois aux locataires concernant une augmentation éventuelle du prix de leur loyer, comparativement à trois mois actuellement.

Le gouvernement ajoute que le Tribunal sur la location de locaux d’habitation pourra désormais examiner toutes les augmentations de loyer, et pas seulement celles liées aux locations de cinq ans et plus.

Enfin, les locataires auront 30 jours pour déposer une demande d’examen d’une augmentation du prix du loyer, au lieu de 15 jours.

Avec les informations de Frédéric Cammarano et de CBC