Qui suis-je?

Je m'appelle Loup, j'ai 22 ans et j'étudie au bac en études et pratiques littéraires à l'Université Laval. J'ai auparavant fait le certificat en création littéraire qui, jusqu'à cette année, était offert par l'Université. C'est d'ailleurs dans le cadre de mon projet final que j'ai entamé la création de cette suite intitulée 10 secondes. Je fais actuellement partie du cercle des auteurs et autrices de la relève propulsé par Première Ovation.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Cette suite poétique vise à lever le voile et à briser le culte du silence qui entoure les agressions sexuelles vécues en bas âge.

Ma source d’inspiration pour ce texte

L'écriture de cette suite s'est imposée d'elle-même avec les vagues de dénonciations qu'on a vues passer au cours des dernières années dans les médias. C'est une expérience qui a longtemps été niée et refoulée, mais qui a refait surface malgré moi dans ma poésie.

Les premières lignes

enfant je crois avoir ri

sûrement joué

mais 10 ans et

je ne me souviens plus

d’hier

comme si tout commençait

et devait s’arrêter aujourd’hui Une citation de :Extrait de 10 secondes, de Loup Gauthier

