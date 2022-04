Le légendaire hockeyeur de Thurso, Guy Lafleur, rend l’âme à 70 ans

L’un des athlètes les plus admirés du Québec, Guy Lafleur, est décédé vendredi à l’âge de 70 ans. La légende de Thurso, qui a fait vibrer les partisans du Canadien de Montréal, est morte des suites d’ un cancer du poumon qui l’affligeait depuis quelques années.

Avant d’en mettre plein la vue aux quatre coins de l’Amérique du Nord, c’est à Thurso qu’il a effectué ses premiers coups de patin sur la patinoire de l’aréna qui porte maintenant son nom.

Rapidement, le jeune Guy Lafleur se fait un nom dans la région. Il fait tourner bien des têtes lors de ses trois participations au prestigieux tournoi pee-wee de Québec, d’abord en 1962 avec une équipe de Rockland, puis lors des deux années suivantes avec un club de Thurso.

Guy Lafleur a participé au tournoi pee-wee de Québec à trois reprises, de 1962 à 1964 (archives). Photo : Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

À 10 ans, on le considère alors comme le meilleur hockeyeur pee-wee au Canada, voire du monde entier.

Par la suite, son ascension n’a fait que se poursuivre. À 12 ans, j’ai joué pee-wee, bantam et midget dans la même journée. Je portais le numéro 4, comme Jean Béliveau , avait-il raconté à Radio-Canada lorsque le journaliste Claude Rivard s’était rendu dans sa ville natale en 1971 alors qu’il venait à peine de commencer son parcours avec le Canadien.

Biographie de Guy Lafleur : Né le 20 septembre 1951 à Thurso, en Outaouais;

A quatre soeurs;

A donné ses premiers coups de patin à Thurso, dans l’aréna qui porte maintenant son nom;

À 15 ans, il quitte Thurso pour déménager à Québec;

A joué avec les As de Québec de 1966 à 1969;

A joué avec les Remparts de Québec de 1969 à 1971;

Premier choix du CH, il a disputé 1085 matchs avec l’équipe (séries incluses);

A pris sa première retraite en 1984;

A été intronisé au Temple de la Renommée du hockey en 1988;

Est revenu au jeu avec les Rangers en 1988 et avec les Nordiques en 1989, tirant sa révérence en 1991.

Une carrière professionnelle bien remplie

Après avoir dominé au hockey mineur, Guy Lafleur a connu un stage junior retentissant avec les Remparts de Québec. Plus grand que nature, le célèbre hockeyeur a fait sa place avec la Sainte Flanelle en 1971. Au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey qui s’est échelonnée sur plus de 1000 matchs, Guy Lafleur a cumulé de nombreux honneurs individuels et collectifs.

Exploits de Guy Lafleur : champion de la Coupe Memorial 1971 avec les Remparts de Québec;

1 er rang des pointeurs dans l’histoire du CH avec 1246;

rang des pointeurs dans l’histoire du CH avec 1246; 2 e rang au chapitre des buts de l’histoire du CH avec 518;

rang au chapitre des buts de l’histoire du CH avec 518; a soulevé cinq fois la coupe Stanley;

a remporté trois fois le championnat des pointeurs de la Ligue nationale de hockey LNH ;

; a été nommé joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey LNH à deux reprises.

Après avoir accroché officiellement ses patins au terme de la saison 1991, Guy Lafleur est demeuré dans l’espace public, à titre d’homme d’affaires accompli, d’ambassadeur des Canadiens et de la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

Au cours des dernières années, celui que l’on surnommait affectueusement le Démon blond avait diminué ses apparitions publiques en raison de son état de santé. Néanmoins, celui dont le numéro, 10, a été retiré par le Canadien en 1985 puisait dans ses forces pour être présent lorsqu’on lui rendait hommage.

Il était à Gatineau le 29 septembre 2021 lorsque l’organisation des Olympiques lui a rendu hommage en hissant son numéro 4 dans les hauteurs du Centre Slush Puppie.

Guy Lafleur a vu les Olympiques de Gatineau hisser le numéro 4 qu'il a porté avec les Remparts de Québec dans la LHJMQ (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Quelques semaines plus tard, il était du côté de Québec pour l’inauguration d’une œuvre d’art à son effigie, le 27 octobre, et pour voir son numéro être retiré par toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le lendemain.