L’accès à ces 11 000 pieds carrés d’exposition sera gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins, les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur ou accompagnatrice ainsi que pour les groupes scolaires et communautaires. Les autres paieront un tarif unique de 10 dollars.

Pendant qu’il sera installé à Place Ville Marie, le MAC proposera deux expositions par an. C’est Contagion de la terreur de Forensic Architecture avec Laura Poitras qui ouvrira le bal. Cette exposition à découvrir jusqu’au 18 avril 2022 porte sur la cyberviolence exercée par les États sur des activistes, des journalistes ou encore des figures d'opposition.

Elle s’accompagnera d’une conférence à laquelle participeront, le 1er décembre, l’architecte Eyal Weizman, qui dirige Forensic Architecture; la cinéaste et journaliste Laura Poitras et la chercheuse en relations internationales Shourideh Molavi.

Fondé en 2010, Forensic Architecture est un collectif réunissant des artistes, architectes, journalistes et des spécialistes du développement logiciel ou encore du droit. Il s’intéresse aux conflits politiques, aux violations des droits humains et aux violences policières.