Des citoyens accusent la Ville de Rimouski et le Groupe Fari d’avoir agi « en catimini »

Des citoyens de Rimouski reprochent à la Ville et au Groupe Fari d’avoir effectué des « démarches en catimini » en lien avec le projet de construction d'une résidence pour personnes âgées sur la rue des Flandres, dans le quartier Saint-Pie-X.

Dans de nouveaux documents déposés en Cour supérieure mardi, des opposants au projet allèguent que la Ville et le Groupe Fari auraient caché des informations aux citoyens et convenu d’une stratégie pour éviter la tenue d’un référendum sur le projet.

Ces nouvelles informations sont contenues dans une version modifiée d’une demande d'instance en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire, dont la version initiale avait été déposée en Cour supérieure en juin dernier.

La demande modifiée en date du 1er novembre indique que c’est le promoteur qui aurait recommandé aux élus rimouskois d’avoir recours à l’article 123.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Cet article permet à une Municipalité d’empêcher qu’un projet soit susceptible d’approbation référendaire si ce celui-ci est relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social .

Ce plan a été présenté lors d'une présentation publique du projet à l'hiver 2021. Photo : Ville de Rimouski

Citant des échanges de courriel déposés en preuve, mais qui n'ont pu être consultés par Radio-Canada pour le moment, les demandeurs soutiennent que le Groupe Fari avait la certitude que le camp du non obtiendrait une majorité dans l’éventualité d’un référendum, de nombreux résidents ayant fait part de leurs appréhensions envers le projet à l’hiver 2021.

Lors de la séance du conseil municipal du 19 avril 2021, les élus ont mis fin au processus de consultation en cours afin de le remplacer par un autre qui exclut le recours à un référendum en vertu de l’article 123.1 de la LAULoi sur l’aménagement et l’urbanisme .

Selon la requête soumise aux tribunaux à la suite de cette séance, la Ville de Rimouski et le Groupe Fari auraient coordonné leurs communications afin de dissimuler l’implication du promoteur dans ce changement de cap.

La Ville avait des discussions en privé qu’elle n’osait pas faire sur la place publique, affirme le porte-parole des opposants au projet, Serge Basque. On avait affaire à une Ville qui disait être transparente, mais qui, de toute évidence, ne l’était pas.

Des congrégations religieuses partenaires du projet

De nouvelles informations ajoutées à la demande d'instance allèguent également qu’une rencontre aurait eu lieu en mai 2020 entre la Ville de Rimouski, le Groupe Fari et des congrégations religieuses.

Selon ces documents, ces dernières auraient été considérées comme partenaires du Groupe Fari par la Ville.

De plus, la requête indique qu’en mars 2021, le Groupe Fari aurait informé la Ville que seuls 68 des 174 unités seraient disponibles pour les résidents du quartier.

Or, au même moment, le président-directeur général du Groupe Fari, Dany Chassé, niait que des sœurs étaient impliquées dans le projet. Il n’y a aucune place qui est réservée pour les communautés religieuses , a-t-il affirmé le 23 mars, en entrevue avec Radio-Canada.

Dans une autre vie, oui, j’ai eu des discussions avec elles, mais pas maintenant , précisait M. Chassé quelques semaines plus tard, en avril 2021.

Le Groupe Fari prévoit construire une résidence pour aînés dans un secteur résidentiel du quartier Saint-Pie-X. Photo : Ville de Rimouski

Environ six mois plus tard, le 19 octobre, l’entreprise a annoncé que des discussions étaient en cours avec trois congrégations religieuses de la région. Le Groupe Fari a alors indiqué qu’advenant une entente, les Ursulines de l’Union canadienne, les Filles de Jésus et les Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé occuperaient près de la moitié des unités projetées pour le projet de résidences pour aînés de la rue des Flandres.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, assure que la Ville a agi dans les règles de l’art dans cette affaire.

Pour sa part, le président-directeur général du Groupe Fari a indiqué vouloir prendre le temps d’analyser les documents déposés en Cour supérieure avant de commenter le dossier.

Le groupe de citoyens opposés à la construction de la résidence du Groupe Fari sur la rue des Flandres demande à la Cour supérieure de déclarer nulles les résolutions adoptées par la Ville de Rimouski pour permettre au projet d’aller de l’avant.

Les demandeurs soutiennent que le recours à l’article 123.1 de la LAULoi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est pas applicable dans le cas du projet de la rue des Flandres et que les résolutions dont il est question ont été adoptées de mauvaise foi ou de façon injuste, arbitraire ou déraisonnable .

