Je suis né à Montréal au sein d’une famille d’immigrants portugais. J’habite maintenant à Laval. J’ai étudié la littérature à l’Université du Québec à Montréal. Mon premier recueil de poésie, Les exercices somnambules, a été publié aux Éditions L’Interligne en mai 2021.

Ce texte, c’est un cri étouffé. Une détresse qu’on ne veut pas voir continue de prendre toute la place, et on ne sait ce qu’il faut en faire.

Je voulais mettre des mots sur les souffrances que l’on tait et les sentiments ambivalents qui résultent de ce silence.

tu as écarté la ceinture tu as goûté l’asphalte

tu voulais devenir une auto

tu ne sais pas trop

objet vivant non-identifié sur la voie

le lendemain l’hôpital

l’a dit tu n'es pas

schizophrène

l’hôpital a dit que c'était une

psychose

tu as dit ok d’accord

le lendemain du lendemain

tu as été libéré

Une citation de :Extrait de Si vous me cherchez je suis au centre du monde, de Michael Gouveia