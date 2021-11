Les voitures électriques gagnent en popularité dans le Nord-Ouest de l’Ontario

De plus en plus de résidents de Thunder Bay et des environs s’achètent un véhicule électrique ou envisagent de le faire prochainement.

C’est ce qu’observe notamment Laura Mason, une enseignante de Thunder Bay et une des fondatrices de l’Electric Vehicle Association of Northern Ontario (EVANO).

Une exposition, organisée par l’ EVANOElectric Vehicle Association of Northern Ontario en partenariat avec l’Université Lakehead, a attiré environ 200 personnes le 16 octobre dernier.

Les membres de l'association peuvent répondre aux questions du public sur les véhicules électriques. Photo : Electric Vehicle Association of Northern Ontario

Un autre membre de l’ EVANOElectric Vehicle Association of Northern Ontario , Ken Shields, remarque de plus en plus de voitures semblables à la sienne depuis qu’il l’a reçu, en mai dernier.

Laura Mason a proposé l’été dernier à un groupe de conducteurs de véhicules électriques de créer une association plus officielle, pour répondre aux questions du public.

L’association, qui n’est pas affiliée à un constructeur automobile ou un concessionnaire en particulier, rassemble des propriétaires de véhicules qui peuvent témoigner de leur expérience.

Le plus grand obstacle à acheter une voiture électrique est le manque d'information, je pense. Une citation de :Laura Mason, membre fondatrice de l'Electric Vehicle Association of Northern Ontario

Le manque d’occasions d’effectuer un essai routier est aussi un frein, selon Mme Mason.

À Thunder Bay, les concessionnaires n’ont généralement pas sous la main de véhicules électriques, ou bien ils ont une sélection limitée, explique-t-elle.

Les expositions de voitures électriques comme celle du 16 octobre à Thunder Bay permettent aux acheteurs potentiels de poser des questions et de voir les véhicules de plus près. Photo : Electric Vehicle Association of Northern Ontario

Ceux qui optent pour une Tesla doivent la commander en ligne, et attendre plusieurs mois, voire un an.

Ken Shields affirme que quelqu’un qui voudrait commander la même voiture que lui ne la recevrait pas avant juillet 2022.

Selon le site de l’entreprise, d’autres modèles sont disponibles plus rapidement.

Plusieurs personnes supposent que les voitures électriques ne sont pas prêtes pour notre climat, note Mme Mason.

Elle assure que le froid n’a pas d’impact sur la performance de son véhicule, mis à part le besoin de recharger la batterie un peu plus souvent.

M. Shields, qui n’a pas encore connu son premier hiver avec son véhicule électrique, a toutefois déjà remarqué qu’il se réchauffe plus rapidement qu’une voiture à essence.

Il ajoute qu’il peut accomplir les mêmes tâches avec son nouveau véhicule.

Conscience environnementale

Laura Mason a aussi été motivée à créer l’ EVANOElectric Vehicle Association of Northern Ontario par les nombreux incendies de forêt qui ont fait rage dans le Nord-Ouest de l’Ontario, ainsi que les autres catastrophes climatiques à travers le monde.

Ça me rendait triste, témoigne-t-elle. J’ai pensé que si j’essayais de prendre des mesures contre les changements climatiques, je me sentirais peut-être un peu mieux.

Mme Mason a fait le saut vers un véhicule électrique il y a environ 18 mois, principalement pour des considérations environnementales. Je veux que ma fille vive sur une planète sûre et prospère.

Si on ne résolvons [sic] pas rapidement le réchauffement climatique, elle ne vivra pas sur ce genre de planète. Ça, c’était la plus grande motivation. Une citation de :Laura Mason, membre fondatrice de l'Electric Vehicle Association of Northern Ontario

C’était quelque chose que j’avais en tête depuis un moment, affirme pour sa part Ken Shields. Nous essayons d’utiliser le moins possible notre voiture, en circulant en vélo ou à pied en ville.

Maintenant avec la voiture électrique, on se promène plus souvent qu’avant, parce que c’est très agréable et on n’a plus l’impression de polluer la planète. Une citation de :Ken Shield, propriétaire d'une voiture électrique

Laura Mason admet que le prix d’achat est aussi un enjeu majeur, même avec les économies d’essence. J’ai acheté une voiture plus chère que ce que j’aurais acheté normalement.

L’enseignante souligne qu’il y a de plus en plus d’options, incluant des véhicules hybrides, en général plus abordables.

Un réseau de bornes en développement

Laura Mason et Ken Shields estiment qu’il y a suffisamment de bornes de recharges rapides dans le Nord de l’Ontario pour les besoins actuels, même s'il y a place à des améliorations.

Mme Mason souligne que pour une utilisation quotidienne en ville, une ou deux recharges à la maison par semaine suffisent.

Pour ses fréquents déplacements entre Terrace Bay et Thunder Bay, elle n’a besoin que d’une petite pause de 10 minutes à Nipigon.

Elle croyait au départ que les déplacements deviendraient plus longs avec une voiture électrique, mais elle constate qu’elle économise du temps, notamment en évitant de devoir faire le plein d’essence.

Réal Deschatelets, qui habite Terrace Bay, attend la livraison prochaine d’une camionnette électrique. Il a déjà installé une prise, conçue au Québec, qui lui permettra de charger son véhicule. Photo : Réal Deschatelets

De son côté, M. Shields utilise une application qui dresse une liste des stations de recharge gratuites à travers la région.

La Commission de développement économique communautaire (CDEC) de Thunder Bay souhaite par ailleurs augmenter le nombre de bornes de recharges, avec un programme de financement appelé Plug in Thunder Bay.

Nous sommes ravis que la CDEC ait obtenu ce financement , a déclaré Amy Coomes, coordonnatrice du développement durable pour la Ville de Thunder Bay.

L'objectif de ce programme est de remédier au manque de stations de recharge et de ravitaillement au Canada , a déclaré la gestionnaire du projet, Jamie Lee Kostecki. C'est essentiellement l'un des obstacles critiques à l'adoption des véhicules électriques.

Certains propriétaires de voitures électriques sont inquiets de ne pas trouver de borne de recharge. Photo : Devin Arthur

Les entreprises, les institutions et les propriétaires peuvent recevoir jusqu’à 50 % du montant de l’achat et de l’installation d’une borne de recharge de niveau deux ou d'une borne de recharge rapide.

Une borne de niveau deux coûte environ 8 000 $, alors qu’une borne de recharge rapide peut coûter jusqu’à 50 000 $.

Mme Kostecki explique que les demandes de financement peuvent être envoyées jusqu’au 17 décembre.

Les récipiendaires, qui seront annoncés en janvier ou février, auront un an pour installer les bornes de recharge.