Qui suis-je?

Française d'origine iranienne, je suis Sherbrookoise d'adoption depuis mes premiers pas au Québec, en 2012. J'ai vécu quelques années entre mes deux territoires avant de m'installer officiellement en Estrie en 2018. Vouant une passion de longue date à l'écriture, j'y ai fondé mon propre atelier ouvert à tous et à toutes, actif depuis 2014 (Les Mots d'ici). C'est également à Sherbrooke que je me suis lancée sur la scène slam, et je suis championne pour la deuxième année consécutive du concours du Slam du Tremplin, ce qui me fera représenter ma ville une nouvelle fois au niveau provincial. Pendant la pandémie, j'ai participé à l'œuvre collective du Téléphonexquis, qui rassemble une quarantaine d'artistes en arts visuels et littéraires de la région.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Cette suite de poèmes raconte une histoire d'amour, de désamour, de rupture qui s'éternise, de blessures qui se ravivent face à une violence invisible.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J'écris à partir de ce que je vis; les mots me sont thérapeutiques, ils me permettent d'intégrer ce qui arrive, de faire du sens, de guérir et réparer.

Les premières lignes

il était trop tard

je sais

mille fois avant l’heure

de commencer



je t’ai rencontré

en plein milieu

d’une blague vide



t’avais l’humour en mode survie Une citation de :Extrait de Cruelle petitesse, de L'être persane

