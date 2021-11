Qui suis-je?

Je suis une femme cisgenre de 27 ans avec, dans mon sac à dos, un crayon et un bac en études théâtrales. Je me cherche, je suis un cliché. Outre cela, j’écris du théâtre et des poèmes. L’écriture est thérapeutique et confrontante. Je l’aime sans m’y complaire. Je cherche toujours à écrire, mais pendant que je cherche, je n’écris pas. Je devrais arrêter de chercher, me poser et écrire. La vie est une valse de complexes; il suffit de savoir sur quel pied danser.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Dans ce poème, j’aborde l’anxiété, la solitude, et je tente de mesurer l’implacable dans un verre d’eau.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai écrit ce poème en octobre 2020, là où pas grand monde n'allait bien. Dont moi. La deuxième vague a frappé fort et m’a fait chavirer. Je vivais dans un demi-sous-sol que je voulais troquer contre la mer.

Les premières lignes

La pluie tombe dans ma tête

J’ai des pensées-fleuves

Elles se tsunamisent

Je ne me rendrai pas à la mer



Je cherche à calmer l’eau douce qui bouille en dedans de moi

En temps normal, je plains le calme

et le temps normal

Aujourd’hui je le cherche Une citation de :Extrait d'Eau douce, de Noémie St-Laurent Savaria

