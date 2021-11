La COVID-19 entraîne trois nouvelles infections et la suspension d’employés

Les autorités sanitaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine rapportent trois nouveaux cas de COVID-19 tandis que le CISSS prend des mesures contre des membres de son personnel non vaccinés.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Gaspésie confirme avoir suspendu trois travailleurs non vaccinés qui refusaient de se soumettre aux tests de dépistage obligatoires.

Cette suspension survient au moment où Québec recule sur la vaccination obligatoire des employés du secteur de la santé.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait donné jusqu’au 15 novembre au personnel de la santé pour se faire vacciner. Finalement, les employés qui ne sont pas adéquatement vaccinés pourront continuer à travailler, mais sous certaines conditions, notamment celle de subir trois tests de dépistage par semaine.

Bilan quotidien

Selon la santé publique, deux nouveaux cas ont été enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et un dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie.

Cumulatif des cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles, depuis mars 2020 Cumulatif des cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles, depuis mars 2020 MRC Nombre de cas Avignon 610 Bonaventure 427 Rocher-Percé 544 (+2) Côte-de-Gaspé 507 Haute-Gaspésie 147 (+1) Îles-de-la-Madeleine 46 Total 2281

Huit nouvelles guérisons s’ajoutent au bilan. Il reste 49 personnes porteuses du virus de la maladie dans la région

Mardi, la Direction régionale de santé publique rapportait deux nouveaux cas dans la région.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Éclosions dans la Matapédia

Le virus continue de se propager dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, où de nouvelles éclosions dans des résidences pour personnes âgées se sont déclarées mardi.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent rapporte, mercredi, 14 nouveaux cas dans cette MRCMunicipalité régionale de comté . Les MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie et de La Mitis comptent aussi chacune une nouvelle infection à la COVID-19.

À l’échelle du Québec, la santé publique rapporte 525 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès supplémentaires.

Des précautions à prendre pour la période des Fêtes

À moins de deux mois de la période des Fêtes, le directeur régional de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le docteur Yv Bonnier-Viger, recommande de planifier les rassemblements en tenant compte des règles sanitaires actuelles.

Il estime que même si le gouvernement du Québec est engagé dans un processus d'assouplissement des règles, la situation sanitaire pourrait changer rapidement, surtout si les enfants de 5 à 11 ans ne sont pas vaccinés avant Noël.

Durant les fêtes de famille, le Dr Bonnier-Viger invite les parents à trouver des jeux qui ne favorisent pas les rapprochements entre des enfants de deux familles distinctes afin d'éviter que le virus ne se transmette d'une famille à une autre.

Pour les enfants qui sont habitués à se fréquenter, il n'y a évidemment aucun problème. Pour les autres, il faut trouver des façons de les faire jouer sans trop de rapprochements, mais je suis tout à fait conscient que ça ne sera pas très facile , concède-t-il.

Actuellement, les règles sanitaires prévoient, notamment, un maximum de 10 personnes dans les maisons et de 25 personnes dans une salle de réception.

Le Dr Bonnier-Viger rappelle que les personnes qui sont doublement vaccinées ne sont pas complètement à l'abri d'une infection et les invite à respecter les consignes sanitaires.

Avec les informations de Marguerite Morin et de Sylvie Aubut