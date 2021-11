L’UQAT collabore au développement d’outils adaptés pour enseigner l’inuktitut au Nunavik

Deux professeures de l’Unité d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation, Glorya Pellerin et Véronique Paul, se sont rendues à Puvirnituq à la mi-octobre. Avec leurs partenaires inuit, elles ont élaboré un curriculum culturellement adapté pour l’enseignement de l’inuktitut.

L’UQAT et les deux communautés collaborent ainsi sous la forme d’un comité de cogestion depuis 1984.

En 1996, l’équipe de cogestion de l’époque avait élaboré un curriculum pour les quatre compétences, écrire, lire, communiquer oralement et écouter, de la maternelle à la 3e année. Il y avait un besoin de bonifier ce curriculum-là et surtout de permettre aux enseignants d’avoir accès à une progression d’apprentissage jusqu’en secondaire 5 , explique Glorya Pellerin.

Le village de Puvirnituq, au Nunavik (archives) Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

La progression des apprentissages permet par exemple à l’enseignant de connaître quels savoirs doivent être enseignés dans un niveau scolaire donné.

On a mis en place un comité et on a travaillé à organiser cet événement-là qui a eu lieu du 12 au 15 octobre et qui a rassemblé une quarantaine d’enseignants inuit, des aînés de la communauté qui ont à coeur l’éducation, des membres de la communauté, différents intervenants des écoles, tous et toutes inuit. Ils ont réfléchi et travaillé à l'élaboration de ce curriculum pendant une semaine , ajoute-t-elle.

D’abord le primaire

L’événement, qui s’est déroulé presque exclusivement en inuktitut, a permis de travailler chaque jour sur une compétence différente, et ce, de la maternelle jusqu’à la 6e année du primaire.

On s’est arrêté à la 6e année parce que la progression des apprentissages au secondaire est structurée de façon différente. Les participants à la semaine ont demandé à ce qu’on trouve du financement pour organiser une autre semaine, de la même façon, l’an prochain, pour travailler exclusivement sur le secondaire. Et ils nous ont dit: "it’s an emergency”, c’est une urgence. On a besoin d’un curriculum au secondaire, mais on ne fera pas ça en une demi-journée , fait valoir Mme Pellerin.

L’école de rêve

L’UQAT, qui dispense la formation en enseignement dans cette communauté, a aussi intégré l’un de ses cours à cet événement afin de pousser la réflexion encore plus loin .

Un des devoirs que des participantes étudiantes avaient à faire, c’était de présenter leur école de rêve. Donc, le curriculum va viser non seulement à présenter les savoirs, une progression des savoirs, mais aussi une vision de ce que l’on souhaite pour l’enseignement au Nunavik , souligne Glorya Pellerin.

L’événement devait aussi se tenir à Ivujivik en octobre, mais il a été reporté en raison d’une éclosion de COVID-19 dans la communauté.