Affaire Carpentier : la SQ admet sa responsabilité pour l’alerte lancée trop tard

La Sûreté du Québec (SQ) se plie à la recommandation de la coroner à savoir qu’il y avait urgence d’agir pour alerter la population le lendemain matin de la disparition des sœurs Noah et Romy Carpentier, ainsi que de leur père Martin.

Le corps de police réagit ainsi au rapport de la coroner Me Sophie Régnière sur le drame survenu il y a plus d'un an.

En conférence de presse mercredi matin, la coroner a soulevé ses inquiétudes quant au déclenchement de l'alerte AMBER survenu 15 heures après la découverte d'une voiture accidentée sur l'autoroute 20 et la disparition de Martin Carpentier et ses filles.

À la lumière des informations que nous avons maintenant, avec un pas de recul, et avec le rapport, oui, on aurait pu déclencher une quelconque alerte médiatique plus tôt , a par la suite affirmé Patrice Cardinal, directeur des communications de la SQSûreté du Québec .

En entrevue avec Isabelle Richer sur les ondes de RDIRéseau de l'information , l’inspecteur-chef a précisé toutefois que les policiers ont respecté les critères nord-américains concernant le déclenchement d’une alerte AMBER en cas de disparition d’enfant.

La population a reçu cette alerte à 15 h, le 9 juillet 2020.

L’inspecteur-chef Patrice Cardinal, directeur des communications et des relations internationales à la Sûreté du Québec, en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Plusieurs recommandations

La SQSûreté du Québec a également soutenu que diverses mesures ont été mises en œuvre dès l’automne 2020 pour améliorer ses pratiques en matière de disparition d’enfants.

La semaine dernière, Radio-Canada révélait que la coroner met en lumière dans son rapport des failles dans les communications des forces policières en juillet 2020, au moment où tout le Québec espérait encore retrouver vivantes les petites Norah et Romy Carpentier, disparues avec leur père.

Ayant fui le lieu de l'accident avec ses deux filles, Martin Carpentier a été découvert mort dans un boisé à proximité près de 10 jours plus tard.

Le meurtre des soeurs Carpentier a eu lieu dans l'après-midi du 9 juillet, toujours selon l'analyse de la coroner.

En plus de revoir ses protocoles de communication, la coroner recommande aussi à la SQSûreté du Québec d'améliorer de façon générale son processus lors de disparition d'enfant et de travailler en collaboration avec les partenaires provinciaux et fédéraux.

De nombreuses personnes se sont déplacées aux funérailles des soeurs Carpentier pour leur rendre hommage. (archives) Photo : Radio-Canada

Plus de flexibilité

Lors de l'entrevue à RDI, l'inspecteur-chef Cardinal est aussi revenu sur des changements à la Sûreté quant à l'application des critères pour le déclenchement des alertes AMBER.

Nous avons modifié certaines mesures qui nous permettent d'être plus flexibles. Nous prenons en considération des aspects de la famille des enfants disparus ainsi que l'état psychologique des personnes recherchées , a indiqué Patrice Cardinal.

Cette modification est en vigueur depuis l'automne 2020. À titre d'exemple, avant, nous avions une moyenne de deux alertes AMBER par année. Cette année, nous sommes déjà rendus à six , a poursuivi l'inspecteur-chef.

Des constats différents

Le rapport de la coroner démontre que les soeurs Carpentier ont été tuées dans l'après-midi, comme Radio-Canada l'avait rapporté en juillet dernier.

Ce n'est cependant pas ce que la Sûreté du Québec avait affirmé en conférence de presse après le drame en 2020. Les éléments d'enquête fournis aux médias à ce moment indiquaient que les meurtres avaient déjà eu lieu le matin, après l'accident sur l'autoroute 20.

L'ancien inspecteur-chef et directeur des communications de la Sûreté du Québec, Guy Lapointe, à l'été 2020. (archives) Photo : Radio-Canada

Présenté face à cette différence, mercredi en entrevue, l'actuel directeur des communications de la SQSûreté du Québec a défendu son équipe.

Lors de la conférence de presse, nous étions convaincus que les décès étaient survenus dans les premières heures après l'événement , a dit Patrice Cardinal. Ce sont l'enquête et les constats des médecins légistes qui nous menaient vers cette information.

Nous n'avions pas les aspects psychologiques qui sont ensuite ressortis dans le travail de la coroner. Une citation de :Inspecteur-chef Patrice Cardinal, directeur des communications de la SQ

De son côté, la coroner Sophie Régnière a aussi précisé en conférence de presse que la différence entre le constat de la SQSûreté du Québec et le sien vient du fait qu'elle avait accès à un dossier plus complet que les enquêteurs.

Des ministères interpellés

Par ailleurs, dans ses recommandations, la coroner interpelle d’autres intervenants soit les ministères de la Sécurité publique, de la Santé et des Services sociaux, et de la Justice ainsi que le Collège des médecins du Québec.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique a rappelé mercredi que toutes les pensées du gouvernement vont à la famille et aux proches.

Geneviève Guilbault a ensuite souligné qu'elle prendrait le temps d'analyser les recommandations de la coroner, entre autres concernant les alertes AMBER.