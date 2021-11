L’unilinguisme de Blaine Higgs et les défis de la traduction en français

La seule question posée en français, dans cette visioconférence, y a été répondue en anglais, sans traduction.

Cette conférence de presse portait sur la grève des employés du Syndicat canadien de la fonction publique.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

Une journaliste de Radio-Canada a posé une question en français, mais elle a dû le faire en anglais pour se faire comprendre par le premier ministre Higgs.

Tyler, êtes-vous en mesure de traduire pour moi maintenant? , demande le premier ministre.

Puis, on entend une voix dire: Nous avons une interprète en ligne, Nathalie?

Je n'entends aucune interprétation , répond Blaine Higgs.

Puis, il s'excuse, en anglais.

Le gouvernement provincial a invoqué un problème technique.

Les faits sont qu'en fin de semaine dernière durant une conférence de presse où l'interprétation était offerte à toutes et à tous, il y a eu un bref moment où un problème technique a empêché l'interprétation simultanée , explique Johanne LeBlanc, porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement ne précise pas la durée de ce bref moment au cours duquel la traduction simultanée n'a pas été possible. Mais, il a coïncidé avec le moment au cours duquel l'unique question en français a été posée, une quinzaine de minutes après le début de la conférence de presse.

Une violation des droits des francophones

Le juriste Michel Doucet considère qu'il s'agit d'une violation flagrante des droits des francophones par le premier ministre Higgs.

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet pense exactement la même chose.

Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB Photo : Radio-Canada

On n'est même plus à considérer la langue française comme une langue de traduction , déplore-t-il. Ce n'est même plus une langue qui est utilisée dans les conférences de presse. Et ça je pense que c'est totalement inacceptable dans la seule province officiellement bilingue dans le pays.

Des incidents linguistiques qui s'accumulent

Il ne s'agit pas du premier incident du genre dans une conférence de presse de Blaine Higgs.

Un citoyen a fait remarquer à la journaliste Maude Montembeault, de Radio-Canada, que le premier ministre avait répondu à une question différente à ce qu'elle demandait en français dans une conférence de presse, lundi.

Celle-ci a expliqué sur Twitter qu'elle croit que sa question n'a pas été comprise.

J'ai écrit à son équipe , a-t-elle indiqué. Un collègue anglophone a posé la même question, que le premier ministre Higgs a répondu ensuite.

Kevin Arseneau, député du Parti vert représentant Kent-Nord Photo : Radio-Canada

Le député de Kent-Nord, représentant du Parti vert, Kevin Arseneau, a aussi entendu quelque chose qu'il a trouvé anormal dans une mêlée de presse récente.

Je regarde Blaine [Higgs] faire un scrum média , raconte-t-il. Un journaliste pose une question en français, mais la personne qui traduit la question pour le premier ministre [...] n’est pas un interprète, métier très spécialisé. Déjà que la traduction est un accommodement, mais là c’est amateur en plus.

Je pense que le gouvernement et surtout le premier ministre semblent considérer les Acadiens et les francophones comme des citoyens de seconde classe. Une citation de :Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB

En mars 2020, dans un point de presse sur l'évolution de la COVID-19, une journaliste de Radio-Canada en Gaspésie, Isabelle Larose, a posé par téléphone une question en français au premier ministre Higgs. Le modérateur lui a demandé de reposer sa question, mais en anglais.

Le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick a conclu que le cabinet du premier ministre Blaine Higgs n’a pas respecté ses obligations linguistiques, dictées par la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, en exigeant d’une journaliste qu’elle communique en anglais, plutôt qu’en français.

Blaine Higgs, un unilingue anglophone, a été élu en 2017 à la tête du Parti progressiste-conservateur. Il avait promis à ce moment-là de devenir bilingue.

Les Acadiens attendent toujours.