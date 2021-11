Un 55e décès lié à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Les cas d'infection continuent de grimper dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia, qui en compte 13 de plus aujourd'hui.

Le Bas-Saint-Laurent compte actuellement 132 cas actifs sur son territoire.

CAS PAR MRC CAS PAR MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 734 Rivière-du-Loup 1362 Témiscouata 423 Les Basques 222 Rimouski-Neigette 878 La Mitis 201 (+1) La Matanie 274 (+1) La Matapédia 310 (+13) Indéterminés 0

Deux hospitalisations sont en cours en lien avec la COVID-19, dont une personne qui se trouve aux soins intensifs.

Éclosions dans les milieux de vie pour aînés

Mardi, les autorités de la santé publique rapportaient deux nouvelles éclosions dans deux milieux de vie pour aînés, situés dans la Matapédia : le centre d’hébergement Marie-Anne-Ouellet de Lac-au-Saumon, et le Manoir des Pignons d’Amqui.

Au centre Marie-Anne-Ouellet, quatre résidents ont été déclarés positifs à la COVID-19, soit un de plus que mardi. Selon le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , tous ces résidents se trouvent au deuxième étage du centre d'hébergement, et différentes mesures de confinement de l'éclosion ont été mises en place.

Au Manoir des Pignons, un résident et un travailleur sont contaminés, soit le même nombre qu'hier. Tous les résidents ont fait l'objet d'un dépistage mardi, et les résultats des tests sont attendus prochainement.

Le centre de dépistage de la COVID-19 à Amqui Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le dépistage massif se poursuit dans la Matapédia

Le dépistage de masse à Amqui se poursuivra au moins jusqu’au 15 novembre, a annoncé le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux régional ce mercredi.

Ainsi, la clinique de dépistage située au 91, rue du Collège demeurera ouverte jusqu'à cette date, et pourrait maintenir ses activités au-delà en fonction de l’évolution de la situation.

La clinique est ouverte tous les jours entre 8 h et 16 h sur rendez-vous uniquement.

Au total, 783 tests de dépistage ont été effectués mardi au Bas -Saint-Laurent.

Au Québec, 525 nouveaux cas ont été répertoriés aujourd'hui, ainsi que 8 décès en lien avec la maladie.