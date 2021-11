Environ 55 000 résidents admissibles encore non vaccinés dans Windsor-Essex

C'est à la fois une préoccupation et un défi pour le Dr Shanker Nesathurai, médecin hygiéniste par intérim de la région, et pour le bureau de santé publique.

Nous savons que les personnes les plus susceptibles d'être hospitalisées et de tomber malades sont celles qui ne sont pas vaccinées , a souligné le Dr Nesathurai en point de presse mercredi. Je pense qu'une estimation raisonnable est que vous avez six fois plus de chances d'être infecté si vous n'êtes pas vacciné .

Le taux de vaccination local a toutefois augmenté. À la mi-septembre, environ 70 000 personnes n'étaient pas vaccinées. Il n'a toutefois pas encore rattrapé le taux provincial.

En date de mercredi, 85,8 % des résidents admissibles ont reçu au moins une dose dans la région. Ce taux monte à 88,3 % pour l'ensemble de l'Ontario.

3e dose de vaccin

Le Dr Nesathurai a fait ces commentaires alors que la province doit dévoiler mercredi des directives concernant l'admissibilité à la troisième dose pour certaines populations supplémentaires.

La directrice générale du bureau de santé a indiqué pour sa part que l'agence sanitaire est prête pour faire face à une hausse des vaccinations contre la COVID-19, que ce soit pour les rappels d'injection et pour l'élargissement de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans.

Nous sommes convaincus que nous sommes prêts à intervenir dès que cette annonce sera faite , a-t-elle déclaré, expliquant que le site de vaccination de masse du centre commercial Devonshire, qui reste ouvert, sera un élément clé du déploiement.

Les vaccins seront également disponibles dans les pharmacies et auprès des prestataires de soins primaires, a-t-elle ajouté.

Chiffres du jour : 20 nouveaux cas

183 cas actifs, dont 100 liés à des variants

11 hospitalisations

11 éclosions, dont deux sur des lieux de travail et trois dans des écoles

81,6 % des résidents admissibles sont complètement vaccinés

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Dans Chatham-Kent, la santé publique enregistre neuf nouvelles infections. La communauté compte encore 48 cas actifs.

Le bureau de santé publique de Sarnia-Lambton signale pour sa part six nouveaux cas mercredi. Les cas actifs sont par ailleurs en recul par rapport à la veille se chiffrant à 35 (-8).

Avec des informations de CBC