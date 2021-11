La nouvelle urgence de l’Hôpital de Ville-Marie pourra bientôt accueillir les usagers

Le projet de près de 57 millions de dollars a permis d’augmenter la superficie de l’établissement de 3600 mètres carrés.

Plusieurs mises aux normes ont aussi été réalisées, notamment au bloc opératoire, à l’urgence et aux soins intensifs.

Le décor de l’urgence de Ville-Marie a complètement changé. Les lieux sont modernes, mais surtout spacieux. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les équipements sont neufs et à la fine pointe de la technologie. Deux civières pour la traumatologie sont en place, permettant l’intervention simultanée auprès de deux personnes aux urgences.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux affirme que ces travaux d’agrandissement assurent une sécurité supplémentaire pour les usagers et les travailleurs. Les lacunes observées concernant la confidentialité, ont aussi été corrigées.

Tous les locaux sont insonorisés. Les salles d’observation où on les médecins, elles sont uniques. Il va y avoir beaucoup moins de circulation. Ce n’est pas des rideaux qui font des cloisons, c’est vraiment des portes de verres. Ça change beaucoup au niveau de la confidentialité et de l’expérience patient , explique la chef de la salle d’urgence, des soins intensifs, du bloc opératoire et de l’ URDM à l’hôpital de Ville-Marie, Sonia Beauregard.

Une nouvelle salle de l'unité de soins intensifs de l'Hôpital de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Un nouveau bloc opératoire

Le bloc opératoire est actuellement opérationnel et sur un seul étage, comparativement à ce qui était en place auparavant, où le patient devait se déplacer d’un étage à l’autre pour sa chirurgie, par exemple.

Il y a beaucoup moins de circulation et toute l’équipe est en place, soins infirmiers, chirurgien, anesthésiste et inhalothérapeute sont au même endroit. La prise en charge est différente , souligne Sonia Beauregard.

Environ six chirurgies par jour sont effectuées au bloc opératoire.

En moyenne, 30 patients se présentent à l’urgence sur une période de 24 heures. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

En contexte de pénurie de main-d’œuvre

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue assure que le bloc opératoire et l’urgence de Ville-Marie ne font pas les frais de la pénurie de main-d’œuvre, pour certains spécialistes.

L’organisme affirme même que l’établissement de Ville-Marie devient plus attractif pour les infirmières et les spécialistes en raison des équipements neufs.

On est chanceux parce qu’à ce jour, on ne manque pas d’infirmières ou d'inhalothérapeutes. Ça ne change en rien le fait qu’on déplace notre urgence ou notre bloc opératoire parce que notre personnel, en entier, il est là. Par contre, c’est sûr qu’au niveau des chirurgiens et des anesthésistes, on va pouvoir aller chercher encore plus de recrutement parce que les mises aux normes ont permis d’avoir de l’équipement neuf et donc, on va être attractif , se réjouit la chef de la salle d’urgence, des soins intensifs, du bloc opératoire et de l’ URDMunité de retraitement des dispositifs médicaux à l’hôpital de Ville-Marie.

L’agrandissement pourrait même permettre au CISSS d’accueillir de nouveaux spécialistes à son centre de Ville-Marie et ainsi augmenter son offre de services en chirurgie.

Il y a des discussions au niveau de la direction qui se fait présentement pour optimiser les demandes qui sont faites en chirurgies spécialisées. Il y a certaines chirurgies qu’on est à regarder pour pouvoir les offrir à Ville-Marie , précise Sonia Beauregard.

Les premiers travaux d’agrandissement ont commencé en septembre 2018. Les patients pourront avoir accès à la nouvelle salle d’urgence d’ici le 13 novembre.