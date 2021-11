La province veut suspendre un financement au train léger d’Ottawa en raison des problèmes

Le gouvernement de l'Ontario a déclaré qu'il retiendrait 60 millions de dollars du financement du train léger, demandant à la Ville d'Ottawa de prouver que le financement provincial est correctement dépensé pour rendre le service de transport en commun sûr et conforme aux normes de l'industrie.

De nombreux problèmes, dont deux déraillements en août et en septembre, ont interrompu le service. Le service n’est toujours pas rétabli sur la ligne de la Confédération.

Dans une lettre adressée au directeur de la construction du train léger de la Ville d’Ottawa, Michael Morgan, le ministère des Transports de l'Ontario fait part de ses préoccupations concernant plusieurs problèmes récents.

Nous aimerions avoir l'assurance que le financement provincial est utilisé pour des actifs et des infrastructures sécuritaires et conformes aux normes de l'industrie , a écrit Vrinda Vaidyanathan, directrice de la division de surveillance et de partenariat du ministère, dans une lettre datée du 2 novembre 2021.

La province a promis un investissement de 600 millions de dollars pour l'étape 1 du train léger et un peu plus de 1,2 milliard de dollars pour l'étape 2 , a noté Mme Vaidyanathan.

La lettre demande trois choses à la ville :

Une confirmation que l'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) sur les roues fissurées en juillet est terminée, et une preuve que la Ville a répondu à l'une des recommandations du BST Bureau de la sécurité des transports du Canada ou a élaboré un plan pour y répondre. Ceux-ci doivent être soumis avant le 31 décembre 2022.

Une confirmation que les examens du BST Bureau de la sécurité des transports du Canada concernant les déraillements d'août et de septembre ont été effectués, et une preuve que la Ville a donné suite à l'une des recommandations ou a élaboré un plan pour y répondre. Ceux-ci doivent également être soumis avant le 31 décembre 2022.

Une preuve d'un ingénieur indépendant confirmant que les travaux d'ingénierie et de construction - dont la Ville est responsable - répondent aux normes de l'industrie.

La province a déclaré qu'elle retiendra 60 millions de dollars jusqu'à ce que ces documents, ainsi qu'un rapport final de vérification de la conformité, soient soumis au ministère.

Un porte-parole du bureau du maire d'Ottawa, Jim Watson, a confirmé avoir reçu la lettre plus tôt mercredi et a noté que la missive semble être un processus standard raisonnable de la part du gouvernement de l'Ontario.

La Ville s'est déjà engagée à résoudre tous les problèmes soulevés dans la lettre , a déclaré l'attaché de presse du maire dans un courriel, ajoutant que M. Watson avait demandé au directeur municipal de l'examiner et de donner bientôt au conseil municipal une mise à jour plus complète .

