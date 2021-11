Québec recense 525 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès de plus

Québec recense 525 nouveaux cas de COVID-19, 8 décès de plus et 2 hospitalisations de moins depuis 24 heures.

Parmi ces 525 nouveaux cas, 335 concernent des personnes qui n'étaient pas adéquatement vaccinées, tandis que 190 avaient bien reçu leur deuxième dose de vaccin depuis au moins une semaine.

Au total, 427 472 personnes ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie au Québec. De celles-ci, 11 510 en sont mortes.

Actuellement, les hôpitaux de la province accueillent 248 patients infectés par la COVID-19, soit deux de moins que la veille. De ces personnes, 70 se trouvent aux soins intensifs, soit une de moins que lors du dernier bilan.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

À 0,82, le taux de reproduction du virus est lui aussi encourageant. Cela signifie que chaque personne infectée propage le virus à moins d'une autre personne, signe que la situation s'améliore.

Dans toutes les régions du Québec, l'épidémie semble contrôlée, avec des taux de cas actifs par 100 000 habitants inférieurs à 100.

Toutefois, le Nunavik qui trône en tête des régions les plus touchées au Québec, loin devant, avec 1248,9 cas actifs par 100 000 habitants.

Sur le front du dépistage, Québec a effectué 30 568 prélèvements en date du 1er novembre et en a analysé 25 105 en date du 2 novembre, pour un taux de positivité de 1,8 % à l'échelle de la province.

Quant à la campagne de vaccination, 11 671 doses de plus ont été administrées au Québec, pour un total de 13 271 874.

Devant une situation somme toute stable, le gouvernement du Québec a annoncé mardi une série de mesures d'assouplissements aux restrictions sanitaires, dont la réouverture des bars et des karaokés, en plus de la fin de l'obligation de tenir un registre dans les restaurants et de celle de porter un masque dans les classes du secondaire.