Un dégât d’eau force l’évacuation de La Piaule à Val-d’Or

Un gicleur déclenché dans l’une des chambres a causé des dégâts sur les trois étages de l’édifice.

Une vingtaine d’usagers était hébergés au moment de l’inondation. Un certain nombre d’entre eux ont pu se rendre au centre de débordement de l’église Saint-Sauveur, mais d’autres ont préféré terminer leur nuit à la rue.

On a des gens dans la rue depuis plusieurs heures. On va essayer de leur offrir un repas et un lieu pour se réchauffer au centre de débordement dès ce midi , souligne le président Stéphane Grenier.

Les responsables de La Piaule évaluaient les dégâts mercredi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les dirigeants passeront les prochaines heures à plancher sur des solutions à mettre en place.