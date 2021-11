Entrée libre : théâtre, cinéma et Radiohead

ENTRÉE LIBRE / Même si on s'apprête à gagner une heure de sommeil en raison du changement d'heure, ce n'est pas le temps de dormir! Une abondance de propositions culturelles s'offre à nous en ce mois de novembre. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec nous font leurs suggestions.

Théâtre jeunesse : Walter Ego

Inspiré de l'univers surréaliste de René Magritte, le spectacle Walter Ego saura plaire à toute la famille. Photo : AFP / Courtoisie / Les Gros Becs

La nouvelle création du théâtre de L'Aubergine est un pur délice! Inspiré de l'univers surréaliste de René Magritte, ce théâtre clownesque saura plaire à toute famille. La magie et les surprises opèrent sur le jeune public, au grand plaisir de la metteuse en scène Véronika Makdissi-Warren. Une des choses que j'aime beaucoup au théâtre, c'est de dire comment c'est fait. Les shows de Robert Lepage, tsé, comment c'est fait? J'aime beaucoup provoquer ça chez eux . L'Aubergine qui fête son 46e anniversaire repousse, encore une fois, les limites de l'imaginaire.

Walter Ego

Dimanche 7 novembre, à 11 h et 15 h. Supplémentaires les samedi 13 et dimanche 14 novembre.

Billets disponibles en ligne (lien externe)  (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros

Festival Cuisine, Cinéma & Confidences de Baie-Saint-Paul

L'événement Cuisine, Cinéma et Confidences se déroule à Baie-Saint-Paul du 5 au 8 novembre. Photo : Facebook / Cuisine, Cinéma & Confidences

Le festival gourmand est de retour pour une quatrième année. Au menu : projection des documentaires SAQ : 100 ans d’histoire et Expo 67 mission impossible, ainsi que de la version restaurée de C.R.A.Z.Y. La présidente d’honneur Liza Frulla animera une discussion sur les femmes entrepreneures dans le milieu agroalimentaire. Christian Bégin est porte-parole de l’événement.

Cuisine, Cinéma & Confidences

Du 5 au 7 novembre, dans différents lieux de Baie-Saint-Paul.

Tanya Beaumont

Salle de nouvelles – Network

«Salle de nouvelles–Network» est une co-production du Théâtre Duceppe et du Théâtre Niveau Parking. Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Le Trident propose jusqu'au 20 novembre, une adaptation théâtrale du film Network : main basse sur la télévision. Au centre de cette pièce, le comédien Denis Bernard, entouré de 11 comédiens, offre une critique du monde de l'information, et plus particulièrement, de l'information-spectacle. Lorsque le présentateur de nouvelles, Howard Beale, apprend son congédiement prochain, il profite de sa tribune pour annoncer son intention de commettre en ondes, un acte irréparable. La directrice des programmes flaire un coup de marketing extraordinaire. Repentant et enhardi, Beale encourage des millions de spectateurs à se rebeller. Cette pièce mise en scène par Marie-Josée Bastien et portée par le jeu vibrant de Denis Bernard est un rendez-vous théâtral captivant.

Salle de nouvelles – Network

Jusqu'au 20 novembre, salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec

Billets disponibles en ligne (lien externe)  (Nouvelle fenêtre)

Valérie Cloutier

Radiohead – Kid A Mnesia

«Kid A Mnesia» de Radiohead célèbre le 20e anniversaire du lancement d'«Amnesiac», le cinquième album du groupe. Photo : XL Recordings

Après le triomphe d’OK Computer, chef-d’œuvre lancé en 1997, Radiohead a pris la décision de se réinventer. Ce pari audacieux, que plusieurs sceptiques ont considéré comme un suicide musical à l’époque, a pris la forme de deux albums : Kid A, en 2000, et Amnesiac, en 2001. Le groupe britannique célèbre le 20e anniversaire de ce duo de parutions en lançant Kid A Mnesia, une réédition bonifiée d’un disque supplémentaire de matériel inédit issu de séances d’enregistrement de l’époque. Cet album triple nous donne de quoi se mettre sous la dent en attendant le successeur d’A Moon Shaped Pool, paru il y a cinq ans déjà.

Jean-François Blanchet