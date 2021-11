« On va s’envoyer des injonctions par la tête », prédit la PDG d’Hydro-Québec

Le projet New England Clean Energy Connect (NECEC), qui doit permettre au Québec de fournir 9,45 térawattheures d’électricité par année au Massachusetts a du plomb dans l'aile depuis que les opposants ont remporté un référendum tenu mardi au Maine.

En entrevue à Radio-Canada, la présidente-directrice générale de la société d'État s'est montrée contrariée et combative en commentant les résultats du vote. Selon Sophie Brochu, Hydro-Québec est dans son droit de poursuivre le projet puisqu'elle a obtenu tous les permis étatiques et fédéraux requis dans ce dossier.

Alors ce qu’on va faire, c’est que notre partenaire américain [Central Maine Power, NDLR] va faire valoir ses droits. C’est comme si on voulait changer le score d’une partie de hockey alors que la joute est terminée, que le monde est sorti du stade et [qu'on décide de] rajouter une période , s'est-elle indignée.

Selon la PDG de la société d'État, la défaite référendaire est attribuable au fait que la campagne des opposants a été financée à coups de dizaines et de dizaines de millions par des entreprises qui produisent de l'électricité à partir d'énergie fossile cherchant à protéger leurs intérêts.

Là on va s’envoyer des injonctions par la tête au cours des prochaines semaines, des prochains mois. [...] Ce projet-là, particulièrement, c’est un jeu de serpent et échelles. Ce projet-là va se construire. Une citation de :Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, en entrevue à Tout un matin

Un processus bancal

Sophie Brochu conteste en outre le processus référendaire en vigueur au Maine, qui permet à des groupes de citoyens de déposer un projet de loi s'ils amassent 60 000 signatures en appui à leur initiative. Or, il n'y a personne qui regarde la légalité du projet de loi qui est soumis , soutient-elle.

Le fait est que les entreprises qui produisent de l’électricité à partir de l’énergie fossile n’aiment pas le fait qu’Hydro-Québec ait gagné cet appel d’offres [au Massachussetts] et qu’on construise ce projet, qui va essentiellement déplacer de l’électricité qui n’est pas propre et qui coûte plus cher , dit-elle.

Elles ont donc financé des opposants pour cogner aux portes et ramasser des signatures afin que le projet de loi citoyen puisse être déposé. Elles ont brassé une soupe, on a la soupe devant nous, elle est servie; maintenant, on n'est pas obligé de la manger , assène Mme Brochu.

Le projet, il a ses permis, il existe, il est en construction. Alors on ne peut pas dire que le projet ne peut pas exister! [...] On peut bien faire tous les projets de loi qu’on veut, ce n’est pas ça qui va changer une réalité. Il y a quand même 400 à 500 millions $ investis là-dedans. Une citation de :Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, en entrevue à Tout un matin

Selon la PDG d'Hydro-Québec, le projet NECEC, l'un des plus grands projets en décarbonation en Amérique du Nord , a obtenu l'appui de la gouverneure du Maine, Janet Mills, de la secrétaire à l'Énergie de l'administration Biden, Jennifer Granholm et est soutenu, selon elle, par les consommateurs industriels du Maine et la majorité de la population de la Nouvelle-Angleterre.

Une opposition qui n'est pas près de prendre fin

Sophie Brochu prédit par ailleurs que les entreprises d'énergie fossile qui ont soutenu l'opposition continueront d'attaquer le projet sans relâche, même une fois qu'il sera en fonction. Face à cette situation, il faut être serein, il faut être déterminé , plaide-t-elle.

Les électeurs du Maine hier ont exercé leur droit. Ils avaient tous les droits de faire ce qu’ils ont fait. Mais quand on connaît [ce qui se trame en arrière], on comprend aussi quelles sont les grandes motivations. Nous et notre partenaire américain avons tout fait pour obtenir les permis de bonne foi. Tout est légal et nous sommes dans notre plein droit de les faire valoir. Une citation de :Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, en entrevue à Tout un matin

Mme Brochu prédit que d'autres entreprises gazières et pétrolières chercheront à mettre des bâtons dans les roues d'Hydro-Québec dans le cadre du contrat d'approvisionnement que la société d'État vient de décrocher avec la Ville de New York.

Alors qu’est-ce qu’on fait? On se met à genoux et on dit : on laisse ça aller? Non. On est en pleine semaine de la COP. Le monde a besoin de projets de décarbonation et Hydro-Québec offre une électricité propre, renouvelable, compétitive , plaide-t-elle.

Québec au diapason de sa société d'État

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, n'a pas tardé à faire écho aux propos de Mme Brochu lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale. Québec, seul actionnaire d'Hydro-Québec, va étudier toutes ses options juridiques dans ce dossier, a-t-il dit.

Le projet, pour nous, en réalité, doit aller de l'avant, parce qu’on avait toutes les autorisations pour le faire et on compte bien le poursuivre. Une citation de :Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

Le référendum est un geste légal , concède-t-il, mais entre en contradiction avec l’engagement contractuel qu’on a pris, les investissements qu’on a faits de plus de 400 M$, [avec] 200 km sur 235 km de chemins de faits .

Depuis Glasgow, en Écosse, où il participe à la COP26, le premier ministre du Québec avait préalablement régi avec circonspection. On savait que le référendum serait serré, on a effectivement un plan B , a-t-il indiqué, notant que le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, est bien décidé à ce que l’entente soit mise en place .

On regarde différents scénarios avec Hydro-Québec et avec le Massachusetts [...] Il y a différents chemins qu’on peut prendre pour se rendre au Massachusetts et il y a différents moyens aussi [...] Malheureusement, je ne peux pas donner plus de détails. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Mais selon le ministre Julien, il n'est pas question de passer par un autre chemin. Le plan B c’est définitivement en fin de compte ces options [qui nous permettent] de dire : nous, légalement, on pense qu’on est à la bonne place puisqu’on n’a pas fait fi d’aucune autorisation , a-t-il précisé.

Plus de détails à venir.