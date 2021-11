Denis Coderre va dévoiler aujourd’hui la liste de ses clients du secteur privé

Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, révélera finalement aujourd'hui les entreprises et les personnes pour qui il travaillait avant de se lancer dans la course à l'hôtel de ville. Une chose qu'il refusait de faire tant qu'il ne serait pas élu.

Selon Elizabeth Lemay, attachée de presse de M. Coderre, ce dernier va rendre publique la liste et la nature des contrats qu'il avait dans le secteur privé pendant les années où il a oeuvré dans le secteur privé à la suite de sa défaite électorale de 2017, devant la candidate de Projet Montréal, Valérie Plante.

Or, ce n'est pas tous les contrats qui seront révélés, a prévenu Mme Lemay. Un sera toutefois gardé confidentiel.

On va dévoiler la liste et la nature des contrats, mais ça a été long de lever les ententes de confidentialité, il y en a une pour laquelle on n’a pas réussi , a-t-elle expliqué à Radio-Canada.

Plus de détails suivront.