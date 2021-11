Le directeur général de l'événement, Robin Doucet, espère que ce retour en présentiel permettra de revenir à la chaleur humaine, à la rencontre qui est possible entre les lecteurs, les éditeurs, les auteurs , dit-il.

Lorsqu’un auteur est devant un public, c’est beaucoup plus chaleureux que d’être devant une caméra. J’ai l’impression qu’un auteur est plus porté à se livrer que lorsqu’il doit passer par la technique pour rencontrer son lectorat , ajoute-t-il.

Robin Doucet lors du lancement de la programmation 2021 du Salon du livre de Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pandémie oblige, l’événement sera toutefois un peu différent de ceux qu’on a connus par les années passées. La grande salle de l’Hôtel Rimouski ne sera occupée qu’à moitié par huit îlots thématiques qui permettront de découvrir des livres selon leur genre (BD, polar, jeunesse, littérature québécoise, etc.). Une douzaine d’éditeurs, dont Écosociété, Alto et Boréal, seront également présents et tiendront leur propre stand.

Les activités d'animation seront toutefois aussi nombreuses que dans une année normale.

C’est un événement qui se veut de transition entre ce qui a été virtuel, l’an dernier, et ce qu’on espère pour 2022, c’est-à-dire un salon qui se rapprocherait de ce qu’on a connu par le passé , explique M. Doucet.

Ce que vous devez savoir pour participer au Salon du livre de Rimouski L’entrée est gratuite, mais vous pouvez faire une contribution volontaire

Pour visiter le salon des exposants, vous devez réserver votre plage horaire en ligne  (Nouvelle fenêtre) 

 Vous aurez 60 minutes pour visiter le salon

Pour les activités d’animation, aucune réservation n’est requise, premier arrivé, premier servi

Le passeport vaccinal est exigé pour les activités d’animation, mais pas pour accéder au salon des exposants

Le masque est requis pour les personnes de 13 ans et plus

Pour ce 56e Salon du livre, les organisateurs ont une fois de plus eu du flair en choisissant comme président d’honneur l’auteur Michel Jean, qui connaît actuellement un succès international avec son livre Kukum, où il met en scène une jeune orpheline qui découvre la culture innue. Son dernier livre, Tiohtiá:ke, vient tout juste de paraître et raconte cette fois le touchant périple de jeunes itinérants autochtones.

L'écrivain Michel Jean parle de plusieurs enjeux autochtones dans ses derniers romans (archives). Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

L’auteur et professeur au Cégep de Rimouski, Sébastien Chabot, dont le dernier opus, Noir Métal, est en lice pour les prix littéraires du Gouverneur général, agira à titre d’invité d’honneur. Il sera d’ailleurs présent jeudi soir à la Coopérative Paradis pour un visionnement et une discussion autour d’un film d’Ingmar Bergman qui l’a grandement inspiré dans l'écriture de ses livres.

Le roman Noir métal, de Sébastien Chabot, est campé dans la vallée de la Matapédia, d'où vient l'auteur (archives) Photo : Sébastien Chabot

Les auteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie seront également très présents dans ce salon, où le public pourra rencontrer notamment François Bérubé, France Cayouette, Claude La Charité, Jean-Sébastien Bérubé et Johanne Fournier. L'espace solo d'auteurs accueillait normalement deux auteurs à la fois. Là, on est en mesure d'en accueillir 10 à la fois , précise Robin Doucet.

Dans le cadre de la série Modeler le futur, Rodney St-Éloi, des éditions Mémoire d’encrier, l’humoriste Fred Dubé ainsi que l’auteure rimouskoise Marie-Hélène Voyer font partie des invités qui auront à échanger lors de discussions et de conférences autour des thèmes du capitalisme, du patrimoine et du racisme. Des sujets qui peuvent parfois être difficiles, convient Robin Doucet, mais qui sont nécessaires.

Si on arrive à contrer l'ignorance, on va être en mesure de faire en sorte que la communication soit beaucoup plus facile entre les gens qui sont ici depuis très longtemps et les autres qui arrivent, pour faire le futur ensemble. Une citation de :Robin Doucet

Finalement, les amateurs de mangas seront servis, puisque plusieurs ateliers sur ce thème seront offerts jusqu’à dimanche.