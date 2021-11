Éducation en français en Ontario : l’AEFO lance des consultations

Les consultations s'échelonneront sur six mois.

L'initiative est intitulée Entre nos mains : l’école franco-ontarienne de demain.

Les consultations doivent aborder différents enjeux, dit l' AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens , y compris la pénurie de personnel enseignant francophone, l'enseignement en ligne et la privatisation de certains services scolaires.

Un sommet sur le sujet doit par ailleurs être organisé en mai prochain.

La présidente de l' AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens , Anne Vinet-Roy, dit qu'il est grand temps d'agir, pour ne pas être en mode réactif.

C'est un bon moment pour trouver des solutions pour des défis qui semblent perdurer dans nos écoles. Une citation de :Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO

On est bien plus qu'un syndicat , ajoute Mme Vinet-Roy, qui espère mobiliser le plus de partenaires et de francophones possible pour ces consultations.

Plus de détails à venir