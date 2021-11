Les trois auteur.e.s ayant marqué la trajectoire de la poète Tania Langlais

Charles Baudelaire. René Char. Anne Hébert. Les deux auteurs français et l’écrivaine québécoise ont profondément touché Tania Langlais, lorsqu’elle les a tour à tour découvert.e.s, aux portes de l’âge adulte. À l’une comme aux autres, la poète associe aujourd’hui des présences récurrentes dans son écriture : les chats, la mort et l’eau.

Tania Langlais écrit ses premiers vers à 8 ans. Lit les poètes maudits, Baudelaire en tête, avant d’atteindre la vingtaine. Publie à 21 ans un premier recueil, Douze bêtes aux chemises de l’homme, qui lui vaut d’être la plus jeune poète à recevoir le prix Émile-Nelligan, honneur qu’elle détient toujours.

Établie dans la région d’Ottawa-Gatineau depuis 2010, la native de Montréal s’éloigne du milieu littéraire, travaille dans la fonction publique et devient maman. La poésie finit toutefois par la rattraper, si bien que, une douzaine d'années après la publication de son précédent recueil, elle lance Pendant que Perceval tombait en 2020.

Ce quatrième titre a été couronné du prix Alain-Grandbois mardi soir et est en lice pour un des Prix littéraires du Gouverneur général, qui seront quant à eux remis le 17 novembre prochain.

Charles Baudelaire et les chats

Portrait de Charles Baudelaire par Étienne Carjat, vers 1862. Photo : Getty Images

Entre Charles Baudelaire (1821-1867) et Tania Langlais, il y a d’abord cette citation, qui la happe, à l'adolescence : Les Chinois voient l’heure dans l'œil des chats . Cette phrase du poème en prose L’horloge se retrouve dans le recueil Le Spleen de Paris (publié à titre posthume en 1869), qu’elle s’empresse de retracer à la bibliothèque.

C’est peut-être à cause de cette citation de Baudelaire que les chats sont toujours présents dans ce que j’écris! lance-t-elle en riant. Pour moi, le chat est poème. Il habite son propre monde.

Aussi mystérieux qu’indépendant, le chat est affaire de présence. Il est insaisissable, comme la création artistique. Il est silencieux, aussi, et le poème a justement besoin de silence, pour se révéler. Une citation de :Tania Langlais, poète

Si elle n’a jamais pu avoir de chats, enfant, étant donné les allergies de son père, Tania Langlais s’empresse d’en adopter un lorsqu’elle quitte la maison familiale et s’installe dans son premier appartement. Elle nomme son premier compagnon félin Kennedy, à qui elle fait d’ailleurs référence dans les titres de ses deuxième et troisième recueils, La clarté s’installe comme un chat (2004) et Kennedy sait de quoi je parle (2008).

Je n'écris pas pour faire sens, ni pour transmettre un message , soutient-elle. J'écris pour apaiser cette voix de la douleur qui est la mienne. C'est ma façon de négocier avec ma propre fin.

René Char et la mort

René Char en 1941. Photo : Domaine public

Car après celle de Baudelaire, une autre citation la secoue intensément, intimement : La poésie volera ma mort , de René Char (1907-1988). Elle découvre presque en même temps que l'œuvre de l’auteur des Fleurs du mal celle de ce poète et résistant.

Tania Langlais souligne en rigolant que ce n’est peut-être pas tant le hasard que l’ordre alphabétique qui positionne les titres de René Char à proximité de ceux de Baudelaire qui lui ouvre alors l’univers surréaliste de l’écrivain des Feuillets d’Hypnos et du Marteau sans maître, entre autres. Toujours est-il que le coup au cœur s’avère tout aussi viscéral. Parce qu'elle-même est portée par ce qu'elle appelle sa vague de fond , cette fascination pour ce qui disparaît et ce qui reste par-delà la mort.

Quand on écrit, quand on publie, on laisse des traces. On a conscience qu'on laisse des traces, des objets qui portent notre nom, notre voix. Une citation de :Tania Langlais, poète

Pour la quadragénaire, écrire relève donc du langage codé pour survivre . Ainsi, à l’instar de l’eau, le deuil et la mort imprègnent ses propres poèmes. Souvent, les gens meurent noyés, dans mes livres , rappelle-t-elle.

Anne Hébert et l’eau

Anne Hébert en 1977 Photo : Radio-Canada

Le choc suivant, Tania Langlais le doit d'ailleurs à Anne Hébert (1916-2000) et ses Fous de Bassan , roman baigné par le fleuve et ses (é)mouvances, publié en 1982.

La vastitude du fleuve, là où il se fond dans l’horizon, la renvoie à ses vacances gaspésiennes, dans la maison de son grand-père. Mes parents parlaient tout le temps de la mer , se souvient la poète. Elle se remémore aussi la longue route pour s’y rendre, bercée entre sommeil et éveil, sur la banquette arrière de la voiture familiale. Je leur demandais de me réveiller quand on verrait la mer. Ils me réveillaient donc quand on arrivait à Rimouski , raconte-elle.

L’eau, donc, est omniprésente, prégnante, partout, dans son œuvre.

L’eau, c’est l’absolu, le souffle, l’immensité. Elle peut te porter comme te tuer. Une citation de :Tania Langlais, poète

Elle associe aussi l’eau à son idée de l’obsession , de la vague qui frappe, voire fracasse, érode et qui, lors du ressac, peut enlacer au point de faire perdre pied et entraîner vers le large. La vague qui, inlassablement, vient et va, pour mieux revenir et repartir.

J’écris comme ça, dans un mouvement fait de répétitions. Il y a beaucoup de répétitions dans mes livres. C’est délibéré, étant donné que je suis très formaliste, que je travaille le texte pour le texte , fait valoir Tania Langlais. C'est l'océan, mais ça sort au compte-goutte!

Sans surprise, l’eau est là, dans Pendant que Perceval tombait. L’eau dans laquelle Virginia Woolf, qui habite le recueil, a sombré. Et si le Perceval du titre renvoie évidemment au personnage du roman Les Vagues de l’Anglaise (dans lequel Perceval meurt d’une chute de cheval), il fait aussi un clin d'œil à l’un des narrateurs des Fous de Bassan.