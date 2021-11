Suspendues sans salaire, des infirmières non vaccinées ouvrent des cliniques privées

Pas de vaccin, pas de travail. En Colombie-Britannique, la vaccination obligatoire du personnel de santé mène des infirmières non vaccinées, et donc privées d’emplois , à ouvrir des cliniques privées. Le Collège des infirmières et des sages-femmes de la province lance toutefois une mise en garde : ses membres ne doivent pas utiliser le titre d'infirmière lorsqu'elles participent à des activités d'opposition au vaccin.

Certains infirmiers et infirmières non vaccinés de la province ont pris l'initiative de se rassembler sous la bannière Ezra Wellness pour pouvoir continuer à exercer.

À Kamloops, une telle clinique a ouvert ses portes le 26 octobre dernier, mais a dû fermer rapidement en raison d’un litige avec le propriétaire des lieux.

Sur Facebook, il existe d’autres pages pour des centres similaires à Castlegar et Vernon, bien qu’il ne soit pas clair si des cliniques ont véritablement vu le jour dans ces communautés.

Une femme nommée Svetlana Dalla Lana affirme également sur le réseau social être la fondatrice d'Ezra Wellness. Elle aurait ouvert une clinique à Grand Forks.

Mise en garde de la profession

Le Collège des infirmières et des sages-femmes de la Colombie-Britannique a émis l’avertissement de ne pas utiliser le titre d'infirmière lors d'activités contre la vaccination, en partie à cause de l'ouverture de ces cliniques par des infirmières non vaccinées.

La profession évoque également une propagation plus large de désinformation sur la COVID-19 par certains professionnels de la santé.

Nous voulons rassurer nos membres et le public que nous travaillons avec nos partenaires du système de santé, y compris le ministère de la Santé, et que nous prenons des mesures pour régler ce problème , écrit le Collège des infirmières et des sages-femmes.

Déconvenue

Ces infirmières non vaccinées doivent faire face à plusieurs obstacles. À Kamloops, la clinique n’a été ouverte que quelques jours.

Glenn Aalderink dit être à la recherche d'un nouvel emplacement pour ouvrir sa clinique privée. Photo : Jenifer Norwell/CBC News

Le centre n’avait pas de permis commercial et limitait son activité à discuter avec les personnes qui entraient.

Nous n'aurons pas nos permis. Nous ne serons pas autorisés à nous appeler infirmiers et infirmières ni exercer notre profession , se désole Glenn Aalderink, qui se décrit comme le responsable de la clinique Ezra Wellness Kamloops.

L’ancien infirmier se considère maintenant comme un conseiller en bien être.

Je l'ai accepté. Mais j’ai pleuré, parce que je ne serai plus autorisé à être appelé infirmier. Une citation de :Glenn Aalderink, responsable de la clinique Ezra Wellness Kamloops

Le syndicat des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique a refusé de s’exprimer à propos de l’avertissement du Collège des cliniques Ezra Wellness.