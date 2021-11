Québec se prépare à une couverture vaccinale moins élevée chez les enfants

En point de presse mardi, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a mentionné que le gouvernement n'avait toujours pas fixé de cible pour la couverture vaccinale de ce groupe d'âge.

Honnêtement, on n'a pas encore fixé d'objectif. Je vais être franc avec vous. J'aimerais l'objectif le plus élevé possible [...] mais on pourrait se satisfaire, je vous dirais [...] d'un pourcentage légèrement plus bas dans cette population-là. En même temps, ce n'est pas ça qu'on vise. Une citation de :Horacio Arruda, directeur national de santé publique

Au départ, le gouvernement s'était fixé comme objectif une couverture vaccinale minimale de 75 % pour tous les groupes d'âge. Ce chiffre avait toutefois évolué à la hausse au fur et à mesure de l'avancement de la campagne de vaccination.

La province est toujours en attente d'une approbation, par Santé Canada, pour inoculer le vaccin Pfizer-BioNTech chez ce groupe d'âge. Environ 652 000 doses ont déjà été réservées advenant son approbation. Seul Pfizer a jusqu'ici déposé son dossier à Santé Canada.

Mardi, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) aux États-Unis ont officiellement recommandé les injections du vaccin pour les 5 à 11 ans.

Hésitation

Le gouvernement compte donner un coup de barre d'ici Noël pour administrer une première dose du vaccin pour les plus jeunes. Toutefois, il est conscient de la réticence de certains parents.

Plus du quart des parents d'enfants de 5 à 11 ans ne les feraient pas vacciner contre la COVID-19, selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Cette catégorie de parents est aussi plus campée sur ses positions que les parents d'adolescents.

On s'attend potentiellement peut-être à une couverture vaccinale légèrement plus basse à cause que, quand c'est des petits, les gens ont plus d'inquiétudes , affirme le Dr. Arruda.

D'un autre côté, peut-être que non, peut-être que, tout comme pour la vaccination qu'on utilise régulièrement chez les enfants, les Québécois sont au rendez-vous , ajoute-t-il.

Sensibilisation

Le gouvernement compte organiser une campagne de sensibilisation destinée aux parents concernant la sécurité des vaccins chez ce groupe d'âge.

Moi, j'inviterais les parents qui ont des hésitations à ne pas hésiter à consulter les bons sites web gouvernementaux, ou à demander à leur médecin, ou à demander aux gens de santé publique de répondre à leurs questions. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour eux , convient le Dr Arruda.

Je pense que c'est important de rassurer les parents qu'on va pouvoir le faire, a ajouté le ministre de la Santé et des Services sociaux , Christian Dubé

On est en train de préparer aussi des petites activités, là, pour ce groupe d'âge là, là, des fois, qui est différent, là, mettons des ados. Puis on va se réserver la surprise pour lorsqu'on va ouvrir nos sites de vaccination , ajoute le directeur national de la vaccination, Daniel Paré.

Avec la collaboration de David Rémillard