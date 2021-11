Les Autochtones toujours surreprésentés parmi les itinérants, constate un organisme

L’observation a été réalisée les 21 et 22 avril 2021,

La responsable des relations avec les collectivités à End Homelessness Winnipeg, Kristiana Clemens, croit que cette surreprésentation des Autochtones parmi les itinérants est liée à l’héritage des pensionnats, à la rafle des années 60, aux problèmes de protection de l’enfance et à un financement inéquitable.

Le fait que nous n’ayons toujours pas réduit la surreprésentation des Autochtones dans l’itinérance au centre-ville démontre un manque de progrès dans nos démarches vers la réconciliation , affirme-t-elle.

Elle suggère la nécessité de trouver plus de solutions pour des logements proposées par des communautés autochtones.

Pour la directrice de Morberg House et St Boniface Street Links, Marion Willis, le nombre de campements de sans-abris n’a jamais été aussi nombreux.

Selon Marion Willis, rien qu'à Saint-Boniface, leur nombre peut passer du simple au triple en l’espace d’une journée.

Selon le coordonnateur de logement pour Spence Neighbourhood Association, Benjamin Simcoe, la pandémie a également exacerbé les problèmes liés au système de soutien du revenu. Ce qui a nettement aggravé le phénomène.

Il estime que des options plus flexibles sont nécessaires pour les personnes dans les campements et qui sont réticentes à accepter des logements traditionnels. Si nous avions un logement disponible pour eux, nous savions qu'ils ne le perdraient pas sans condition, ils pourraient avoir un certain temps pour s'habituer à l'idée , explique-t-il.

Marion Willis dit souhaiter la création d'une base de données commune que les organisations pourraient mettre à jour plus fréquemment tout au long de l'année avec des informations démographiques.

End Homelessness Winnipeg espère que le rapport va entraîner des actions en vue de solutions en matière de logement.

Avec les informations de Bryce Hoye