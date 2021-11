Une série de concerts gratuits et une compilation pour les 35 ans de Nuits d’Afrique

Ce mercredi soir, Nuits d’Afrique accueillera sa première artiste internationale depuis le début de la pandémie en la personne de Daymé Arocena, une chanteuse de jazz afro-cubaine.

Jeudi, le groupe Tajoa montera sur scène pour jouer de la musique zouglou, un genre qui a émergé dans les années 1990 en Côte d’Ivoire.

Vendredi, Zal Sissokho et son groupe Buntalo feront entendre la kora, un instrument à cordes venu d’Afrique de l’Ouest, puis le trio Jab Djab, dont les membres sont originaires de Trinité-et-Tobago, mêlera le reggae, la soca, le calypso et le zouk.

Samedi, ce sera au tour du Québécois Jean-François Léger et de l’artiste d’origine ivoirienne Gotta Lago de partager la scène du Club Balattou. Le premier rendra hommage à la bossa-nova et le deuxième utilisera ses talents de multi-instrumentiste et de conteur pour marier la musique traditionnelle africaine au blues.

Enfin, dimanche, place au Montréalais d’origine sénégalaise Ilam, dont la musique emprunte à l’afroblues et au pop-rock, et au groupe de hip-hop de Montréal Nomadic Massive, qui rappe aussi bien en français, en anglais et en créole qu'en arabe.

L'artiste sénégalais Ilam Photo : Festival international Nuits d'Afrique

Un triple album

Toujours pour souligner son 35e anniversaire, Nuits d’Afrique lance vendredi une compilation en trois volumes. Intitulée Nuits d’Afrique – 35 ans, elle regroupe 35 morceaux aux racines africaines venus d’une trentaine de pays : Cuba, Zimbabwe, Maroc, Cap Vert, Sénégal...

Cette rétrospective couvre trois périodes : 1987 – 2000, 2000 – 2010 et 2010 – 2021. Elle réunit des artistes d’ici comme des vedettes de la scène internationale comme Manu Dibango, emporté par la COVID-19 l’an dernier.

Le disque s’ouvre sur Nuits d’Afrique, un morceau de reggae composé et interprété par l’artiste burkinabé Kabey Konaté, la Montréalaise Kayiri et l’artiste reggae King Shadrock. Chanté en français, en bambara et en patois jamaïcain, il se veut le symbole de la rencontre des cultures à laquelle œuvre Nuits d’Afrique depuis ses débuts.

Ce titre a été enregistré le 9 juillet dernier lors du spectacle hommage organisé pour le 35e Festival international Nuits d’Afrique.

L'artiste Kayiri est chanteuse, rappeuse et violoniste. Photo : Adrien Douaire

Lamine Touré, un ambassadeur de la musique africaine au Québec

L’histoire de Nuits d’Afrique a commencé avec la création du Club Balattou en 1985 par le danseur et chorégraphe guinéen Lamine Touré. Puis, le festival Nuits d’Afrique, qui se déroule chaque été à Montréal, et les Productions Nuits d’Afrique ont ensuite vu le jour, toujours grâce à Lamine Touré.

L’humanité a commencé en Afrique, a-t-il raconté en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18. Je voulais que toute l’Afrique puisse se rejoindre à Montréal sans voyager, sans avoir besoin de visa.

Et sa vision de l’Afrique dépasse les limites du continent. Les Caraïbes – les Antilles, Haïti… –, cela vient de l’Afrique , a-t-il souligné.

Aller encore plus loin

Et 35 plus tard, Nuits d’Afrique continue à promouvoir les sonorités africaines. Il y a des Montréalais qui connaissent mieux la musique africaine qu’un Africain , a assuré Lamine Touré.

Si on est encore là, c’est parce que tous les grands publics de Montréal ont embarqué. C’est le public qui me donne le courage d’avancer. Une citation de :Lamine Touré, fondateur de Nuits d'Afrique

Après toutes ces années, l’homme toujours aussi passionné de culture ne s’imagine pas s’arrêter là. Dès que tu es à la retraite, si tu ne fais pas attention, tu vas vieillir plus vite , a dit celui qui compte sur la musique pour rester jeune.

Désormais, il ambitionne de promouvoir davantage à l’international les artistes d’ici jouant de la musique africaine localement. On a beaucoup d’artistes locaux, on cherche comment les faire rayonner , a-t-il déclaré.