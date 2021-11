COP26 : 130 billions $ pour sevrer l’économie mondiale des énergies fossiles

Lancée il y a quelques mois, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFanz) réunit à présent 450 acteurs financiers de 45 pays représentant quelque 130 billions de dollars américains d'actifs, selon M. Carney, qui agit comme émissaire de l' ONUOrganisation des Nations unies dans le cadre de cette conférence sur le climat.

Ces institutions, dont font partie les cinq plus grandes banques canadiennes de même que Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec, s'engagent à la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard , à faire leur juste part dans une réduction des émissions de moitié au cours de cette décennie et à réviser leurs objectifs tous les cinq ans.

Elles devront aussi faire état publiquement de leurs progrès et des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu'elles financent, peut-on lire dans le communiqué de l'annonce officielle.

Nous avons désormais l'essentiel de la "plomberie" pour faire passer le changement climatique des marges aux avant-plans de la finance, afin que chaque décision financière prenne le climat en compte , a assuré Mark Carney.

Pour cela, les entreprises doivent mettre en place des plans de transition solides et les États des politiques prévisibles. Cela donnera à la finance la confiance pour investir , a-t-il dit, qualifiant la transition à venir de mastodonte .

Dans les faits, l'investissement nécessaire pour décarboner l'économie mondiale est estimé à 100 billions de dollars sur 30 ans. M. Carney, qui avait été chargé de dégoter ce montant auprès des grandes institutions financières du monde, a donc largement dépassé les attentes avec sa cagnotte de 130 billions.

L'un des messages clés de cette COP, c'est que l'argent est là (pour amorcer la transition). Une citation de :Mark Carney, émissaire des Nations unies

Malgré cette somme colossale qui devrait être mise au service d'investissements plus verts, l'alliance laisse sur leur faim les organisations non gouvernementales, qui soulignent qu'elle n'empêche pas les 450 institutions qui y souscrivent d'investir en même temps dans le charbon ou le pétrole.

Plus de 130 billions de dollars, et pas une seule règle pour empêcher que même un seul dollar soit investi dans l'expansion des énergies fossiles , responsables de l'essentiel du réchauffement, a souligné mercredi Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance, un organisme qui met en lumière les impacts de la finance sur le climat.

Les grandes banques de certains pays, parmi les plus gros émetteurs de GESgaz à effet de serre , comme l'Inde, la Chine et la Russie, n'ont pas rejoint l'alliance, ce qui en limite aussi la portée.