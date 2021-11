Les trottinettes électriques stimulent l’économie locale à Windsor

Cela fait exactement six mois que la municipalité a lancé son projet-pilote d'un an de trottinettes électriques et jusqu'à maintenant c'est plutôt une réussite.

Depuis le mois de mai, les habitants de Windsor ont effectué plus de 135 000 trajets et ont passé en moyenne 25 minutes sur les engins, soit le plus long temps de trajet au Canada, indique Alexandra Petre, vice-présidente de la stratégie et des opérations commerciales de Bird Canada qui gère leur location.

Le service compte aussi bon nombre d'utilisateurs réguliers, ce qui suggère que les gens les utilisent pour se rendre au travail ou à l'école, souligne-t-elle.

Mme Petre indique par ailleurs que les secteurs les plus populaires sont le centre-ville et les berges de la rivière, mais les trottinettes sont aussi utilisées pour aller de quartier en quartier.

Il y a de grands couloirs de circulation entre ces zones et toutes les autres secteurs commerciaux, et nous voyons aussi un grand trafic du nord au sud, donc sur Ouellette ou toute autre rue qui va essentiellement du drapeau canadien jusqu'à South Windsor , explique-t-elle.

Un pont entre les quartiers

Cet engouement est aussi relevé par plusieurs commerçants dans la municipalité, notamment ceux des quartiers Ford City, Sandwich et de la rue Ottawa.

J'ai pu constater que la trottinette a considérablement aidé notre activité l'été dernier , souligne Michael Weber, propriétaire d'un magasin dans le quartier Ford City.

Selon lui, le quartier attire désormais une clientèle de partout en ville grâce aux trottinettes qui ont réduit les temps de parcours de façon significative.

[Ford City] a vraiment besoin de moyens pour attirer les gens de Walkerville et du centre-ville vers ce secteur et la trottinette est ce pont. Une citation de :Michael Weber, copropriétaire du café Pressure Drop

Nicole Sekela, copropriétaire de Rock Bottom et de la brasserie Sandwich, voit aussi ces trottinettes comme des traits d'union communautaires.

C'est agréable de sentir que l'on fait partie du reste de la ville, car le pont [Ambassador] fait office de barrière , dit-elle.

Elle ajoute que ce moyen de transport permet aux gens de ne pas avoir à se préoccuper de garer ou d'attacher un vélo.

La Ville doit recevoir un rapport d'étape au début de l'année prochaine pour évaluer les retombées du projet.

Michael Weber espère que l'expérience se poursuivra au-delà de l'an prochain. Il dit aussi souhaiter que l'offre de transport actif fasse partie de conversations plus larges sur la façon dont le transport urbain peut soutenir les secteurs commerciaux.

Les gens de Windsor veulent soutenir ces entreprises et je pense que la trottinette et les vélos donnent aux gens de Windsor une nouvelle façon de le faire , soutient-il.

Avec des informations de CBC