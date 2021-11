L’Ontario dévoile son plan pour la 3e dose

Le Dr Moore a convoqué la presse pour 13 h.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, avait indiqué la semaine dernière que le plan provincial serait présenté cette semaine, à la suite des recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

Elle a promis que tous les Ontariens sauront quand ils peuvent s'attendre à recevoir une troisième dose .

La Colombie-Britannique a déjà annoncé que tous ses résidents qui veulent un rappel après les deux doses régulières pourraient le recevoir à partir de janvier prochain.

Toutefois, les experts du CCNIComité consultatif national de l'immunisation ne recommandent pas d'offrir une troisième dose à tous les Canadiens pour l'instant, affirmant qu'il n'existe aucune preuve présentement d'une diminution dans la population en général de la protection offerte par le vaccin contre les effets graves du coronavirus.

Le Comité privilégie plutôt les 70 ans et plus et certains groupes plus à risque.

L'Ontario a déjà commencé à offrir une troisième dose aux résidents des centres de soins de longue durée, notamment.

Plus de détails à venir