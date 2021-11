Les embûches d’une clinique de Trois-Rivières qui veut accueillir plus de patients

Le président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie, le Dr Pierre Martin, dit vouloir rehausser l'offre de service globale du Groupe de médecine de famille (GMF) du Cap, situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, en accueillant annuellement 3000 patients non-inscrits auprès d’un médecin de famille.

Pour ce faire, il demande au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) d'accorder plus de financement et de ressources au GMF du Cap en le transformant en GMF-A (Accès).

La condition minimale pour devenir un GMFgroupe de médecine de famille -A est de recevoir 5000 visites par année. Douze médecins de la Polyclinique du Cap se sont formellement engagés à atteindre cet objectif, selon Dr Martin.

Un blocage administratif , selon Dr Martin

Le président de l’Association des omnipraticiens de la région estime qu'il y a un blocage administratif . C’est du financement additionnel pour la région et je comprends mal que le CIUSSS ne puisse pas prendre toutes les opportunités qui se présentent , dénonce-t-il.

On pensait que [ce projet] serait accueilli avec des applaudissements et on a eu plutôt un accueil très froid. Une citation de :Dr Pierre Martin, président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie

Le Dr Pierre Martin est président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie. Photo : Radio-Canada

S'il y a quelque chose qui est important actuellement, c’est de donner de l’accès à la population en général , clame-t-il.

Un service nécessaire dans la région?

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dit vouloir s'assurer que le projet est complémentaire avec l'offre de services existante. C’est que si le plan du Dr Martin allait de l'avant, trois médecins quitteraient la super clinique du boulevard du Carmel pour celle du boulevard Thibeau.

Le GMFgroupe de médecine de famille -Réseau de Trois-Rivières perdrait donc son statut, et le financement qui y est rattaché, parce qu'il n'accueillerait plus autant de patients. Le médecin responsable du GMFgroupe de médecine de famille -Réseau de Trois-Rivières, Dr Janel Labbé, reconnait néanmoins que la possibilité que 3000 patients non-inscrits puissent être vus dans le secteur Cap-de-la-Madeleine serait une bonne nouvelle pour la clientèle orpheline.

Le GMF du Cap est situé sur le boulevard Thibeau, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration écrite, la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel explique que tous les intervenants doivent s'entendre pour que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) procède à l'analyse du dossier.

À l’heure actuelle, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec est en analyse pour s’assurer que le projet de GMF-A est une plus-value pour favoriser l'accessibilité des soins et services aux citoyens. Une citation de :déclaration écrite de Sonia LeBel

Si tous les intervenants du milieu s'entendent que la désignation d'un GMFgroupe de médecine de famille -Accès dans ce secteur est la meilleure solution pour bonifier l'offre de service, le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux pourra procéder à l'analyse de la demande. , peut-on aussi lire.

À ce jour, le ministère de la Santé est toujours en attente d'une formulation commune, précise Sonia LeBel.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel