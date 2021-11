Débat à la mairie de Sherbrooke : les candidats croisent le fer

Les principaux candidats à la mairie de Sherbrooke s'affrontent dans un débat, diffusé sur les ondes du 101,1 FM et du 93,1 FM ce mercredi matin.

Évelyne Beaudin, Luc Fortin et Steve Lussier partageront leurs visions sur trois grands thèmes : l'environnement, les finances et le développement et les enjeux de société.

Le tout se terminera par un jeu-questionnaire sur Sherbrooke. Est-ce que les candidats connaissent bien la ville qu'ils veulent représenter?

Les candidats croisent le fer dans les studios de Radio-Canada Estrie. Animé par Renée Dumais-Beaudoin, le débat sera modéré par Vincent Franche-Lombart.

Par la suite, le chroniqueur à La Tribune, Mickaël Bergeron et le politologue Antonin-Xavier Fournier, professeur au Cégep de Sherbrooke, seront invités à analyser le débat.