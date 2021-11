Grand Vancouver et Victoria : le salaire minimum vital dépasse 20 $ l’heure

Dans le Grand Vancouver et à Victoria, le salaire minimum de subsistance dépasse désormais la barre des 20 $ l’heure, selon les dernières estimations de la campagne Living Wage for Families Campaign. Ils s’établissent à 20,52 $ l’heure et 20,46 $ l’heure, respectivement.

Le salaire de subsistance est de 20,52 $ de l'heure dans le Grand Vancouver et de 20,46 $ de l'heure pour la capitale provinciale.

Le salaire de subsistance est le salaire minimum que les deux adultes d'une famille composée de deux enfants et de deux parents doivent recevoir pour assumer les dépenses standards : la nourriture, le loyer, les frais de garderies et de transports, et ce, en prenant en compte les crédits, les déductions et les subventions, selon la campagne.

Les salaires minimums de subsistance des 14 villes qui ont fait l'objet d'un calcul sont largement supérieurs au salaire minimum de 15,20 $ l’heure qui est en vigueur depuis juin en Colombie-Britannique.

Le Grand Vancouver et Victoria sont les seules des 14 villes où l'augmentation du salaire de subsistance a dépassé le taux d'inflation au cours de deux dernières années.

La hausse énorme du prix des habitations a largement contribué à cet état des choses, explique Anastasia French, organisatrice des opérations de la campagne.

Résultat : un travailleur qui gagne le salaire minimum devrait travailler un jour de plus ou avoir un deuxième emploi pour parvenir à financer ces dépenses essentielles, explique-t-elle. C’est un jour de moins à passer avec sa famille ou à s'occuper à son bien-être , poursuit-elle.

Le salaire minimum de subsistance a augmenté d'environ 1 $ l’heure depuis 2019 dans le Grand Vancouver et de 6 $ l’heure depuis 2010.

Un fossé à combler

Le résident de Surrey Steve Stromberg témoigne de cette réalité : Lorsque je gagnais moins que le salaire minimum, je n’avais pas d’argent disponible. Je passais de chèques de paie à chèques de paie , raconte-t-il à l'émission The Early Editions ce CBC.

Je devais emprunter de l’argent de temps en temps pour assumer des frais essentiels, comme ceux de l’épicerie ou de l’essence de la voiture pour me rendre au travail. Une citation de :Steve Stromberg

Maintenant qu’il gagne le minimum vital au service de lavage à haute pression Revive Washing, il peut payer les frais de garderie de ses enfants et les faire participer à des activités extrascolaires et sportives; notre qualité de vie a doublé, si ce n’est plus , commente-t-il.

La province n’a pas signalé de volonté d’augmenter davantage le salaire minimum, mais cette nouvelle serait bien accueillie pour les militants, soutient Anastasia French.

Il y a toujours un tel fossé entre le minimum qu’un employeur doit payer ses employés et le minimum qu’un employé doit recevoir pour vivre correctement , déplore-t-elle.

Les salaires minimums de subsistances estimés : Columbia Valley : 17,18 $ l’heure

Comox Valley : 16,44 $ l’heure

Fraser Valley : 16,75 $ l’heure

Golden : 19,46 $ l’heure

Grand Forks : 17,21 $ l’heure

Kamloops : 16,71 $ l’heure

Kelowna : 18,49 $ l’heure

Grand Vancouver : 20,52 $ l’heure

Nanaimo : 16,33 $ l’heure

Nelson : 19,56 $ l’heure

Penticton : 18,55 $ l’heure

Revelstoke : 19,51 $ l’heure

Trail : 18,15 $ l’heure

Victoria : 20,46 $ l’heure

Avec les informations de l'émission The Early Edition