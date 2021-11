Exportation d’électricité : les électeurs du Maine en voie de dire non à Hydro-Québec

Les électeurs du Maine sont en voie de dire non au passage d’une ligne à haute tension dans leur État, qui doit permettre à Hydro-Québec d’exporter 9,45 térawattheures d’électricité par année vers le Massachusetts. Après le dépouillement de 381 des 571 bureaux de scrutin, 60 % des électeurs approuvent l’arrêt du projet de corridor énergétique de la Nouvelle-Angleterre, tandis que 40 % ne veulent pas arrêter ce projet.

Jusqu’à maintenant, 159 168 électeurs du Maine ont répondu oui à la question Doit-on arrêter le corridor énergétique de la Nouvelle-Angleterre? . Un peu plus de 105 638 électeurs ont répondu non à l'arrêt du New England Clean Energy Connect ( NECECNew England Clean Energy Connect ).

Le résultat du vote signifierait également que les futures lignes de transport d'électricité à haute tension du genre devraient obtenir l'appui des deux tiers de la législature de l'État pour aller de l'avant.

Il s’agit du plus important projet d’exportation électrique du Québec vers les États-Unis. Il doit rapporter des revenus de 10 milliards de dollars sur 20 ans.

Le projet de corridor énergétique , qui s’étend sur 233 kilomètres dans le Maine pour rejoindre le Massachusetts, ne faisait pas l’unanimité au sein de la population du petit État.

Le département américain de l'Énergie et Ottawa avaient tous deux donné leur feu vert au projet, tout comme le gouvernement du Maine ainsi que six départements et agences, y compris les ingénieurs de l'armée américaine.

Mais la bataille n’était pas gagnée pour Hydro-Québec et son partenaire américain Central Maine Power, qui affrontaient de puissants intérêts dans cette campagne.

Les deux partenaires ont investi des dizaines de millions de dollars pour faire la promotion du projet qui permettrait de réduire les gaz à effet de serre de 3 millions de tonnes dans cette partie des États-Unis, soit l'équivalent de retirer 700 000 voitures de la route.

Actuellement, 50 % de l'électricité consommée en Nouvelle-Angleterre est produite à partir de la combustion d'hydrocarbures.

Une constellation d'opposants

Face à l'alliance Hydro-Québec–Central Maine Power, se dressaient d'abord les principaux mouvement environnementaux du Maine qui estimaient que cette ligne à haute tension menaçait l'équilibre des forêts sensibles.

De plus, le fait qu'Hydro-Québec était une société étrangère déplaisait à une frange de la population du Maine, qui aurait préféré voir une entreprise américaine être maître d’œuvre du projet.

Enfin, Hydro-Québec devait aussi composer avec l’opposition de ses concurrents énergétiques américains qui voyaient d’un très mauvais œil l’arrivée massive d’électricité à bon marché du Québec dans les foyers américains.

C’est notamment le cas de Nextra, une compagnie de Floride qui produit de l’électricité dans l’est des États-Unis à partir de centrales nucléaires ou thermiques, mais aussi des centrales éoliennes et solaires. Nextra était d’ailleurs le plus important contributeur financier de la campagne d’opposition au projet d’Hydro-Québec.

En tout, les différents lobbys impliqués dans cette campagne ont dépensé plus de 90 millions de dollars pour influencer le vote des habitants du Maine, ce qui en fait la plus coûteuse campagne référendaire qu’on ait vue dans cet État. Des 90 millions de dollars déclarés par les deux camps, les deux tiers auraient été dépensés par Hydro-Québec et la Central Maine Power, quoique toutes les sommes engagées par les opposants ne sont pas connues.